Almanya\'da Halkın Siyasi Kurumlara Güveni Azaldı

Almanya'da yapılan anket, halkın siyasi kurumlara duyduğu güvenin azaldığını ortaya koydu.

Forsa şirketinin RTL, Stern ve NTV medya kurumları için yaptığı ankete göre, halkın siyasi kurumlara duyduğu güven, bir yıl öncesine kıyasla önemli ölçüde düştü.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a güven duyduklarını ifade edenlerin oranı, bir yılda 13 puan azalarak yüzde 20'ye geriledi.

Ankete katılanların, Alman hükümetine güveni de aynı oranda düşerek yüzde 21 oldu.

Federal Meclise (Bundestag) güvenenlerin oranı 5 puan azalarak yüzde 32'ye, siyasi partilere güvenenlerin oranı 4 puan azalarak yüzde 13'e düştü.

Alman halkı, bir yıl önce olduğu gibi bu yıl da yüzde 81 ile en fazla doktor ve polislere güvendi.

Anayasa Mahkemesine güven duyanların oranı 4 puan artarak yüzde 74'e, Alman ordusuna güven duyanların oranı da 7 puan artışla yüzde 53'e yükseldi.

En az güven duyulan alan "sosyal medya ve reklam ajansları" oldu

Ankete katılanların en az güven duyduğu alan ise yüzde 3 ile sosyal medya ve reklam ajansları oldu.

Ankette görüşünü belirtenlerin yüzde 50'si radyo yayınlarına güven duyduğunu ifade ederken bu oranın yazılı basın için yüzde 41, televizyon yayınları için yüzde 27 olması dikkati çekti.

Almanya'da 6-12 Aralık'ta yapılan ankete 4 bin kişi katıldı.