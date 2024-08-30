Almanya'da Havacılık ve Lojistik Şirketlerine Yangın Uyarısı

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Almanya'da güvenlik birimlerince havacılık ve lojistik şirketlerine gönderilen bir mesajda "geleneksel olmayan yangın çıkarıcı araçlar" konusunda uyarıda bulunulduğu bildirildi.

Alman Haber Ajansı (DPA) ve ulusal basında çıkan haberlere göre, Federal Anayasayı Koruma Dairesi (BfV) ve Federal Kriminal Polis Dairesi (BKA) tarafından havacılık ve lojistik şirketlerine mesaj gönderildi.

Mesajda, "geleneksel olmayan yangın çıkarıcı araçlar" konusunda uyarıda bulunularak, "özel şahıslar tarafından Avrupa'daki çeşitli adreslere gönderilen ve birçok Avrupa ülkesindeki adreslerine giderken alev alan çok sayıda koli sevkiyatı olduğu" yönünde bilgi paylaşıldı.

Mesajda ayrıca temmuz ayında Leipzig'deki havalimanında bulunan DHL lojistik merkezinde yangın çıktığı, Baltık ülkelerinden gelen bir paketin alev alarak bir konteyneri tutuşturduğu hatırlatıldı.

Alman basınında yapılan yorumlarda, güvenlik kaynaklarının bunun sıradan bir yangın olmadığına inandığı, Rus sabotajıyla bir bağlantı olduğundan şüphelenildiği iddiası yer aldı.

Leipzig'deki yangınla ilgili soruşturmayı Karlsruhe'deki Federal Başsavcılığın devraldığı bilgisi paylaşıldı.