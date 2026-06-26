Almanya'da Haziranda Sıcaklık Rekoru

Almanya genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle birçok bölgede sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkarken, hava sıcaklıkları "ülke tarihinde ilk kez haziran ayında 40 derecenin üzerinde" görüldü.

Alman Meteoroloji Dairesinin (DWD) uyarılarının ardından etkisini artıran sıcak hava dalgasında, Saarland eyaletindeki Saarbrücken-Burbach'ta hava sıcaklığı 41 dereceyi aşarak "haziran ayı için yeni sıcaklık rekoru" olarak kayıtlara geçti. Böylece 2019'da 39,6 dereceyle ölçülen önceki haziran ayı rekoru geride bırakıldı.

DWD, özellikle Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg ile ülkenin doğu kesimleri için "en yüksek seviyede sıcaklık uyarısını" sürdürürken, birçok bölgede hava sıcaklığının hafta sonu boyunca 35 ila 40 derece arasında seyretmesinin beklendiğini bildirdi.

Yetkililer, sıcaklıkların gece saatlerinde de yüksek seyretmesi nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Rheinland-Pfalz eyaletindeki Bad Bergzabern kentinde gece sıcaklığının 26,2 derecenin altına düşmemesiyle "ülkede şimdiye kadar ölçülen en sıcak gece" değerlerinden biri kaydedildi.

Uzmanlar, "tropik gece" olarak adlandırılan bu durumun özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve çocuklar açısından sağlık riskini artırdığına dikkati çekti.

Bazı iş yerleri çalışma saatlerini yeniden düzenledi

Kuzey Ren-Vestfalya'da da sıcaklıkların birçok noktada haziran ayı rekorlarını kırdığı belirtilirken, Tönisvorst'ta 39,3, Duisburg'da 39,1 ve Düsseldorf'ta 38,4 derece ölçüldü.

Aşırı sıcak nedeniyle bazı etkinlikler iptal edilirken, okullarda uygulanan "hitzefrei" (sıcak nedeniyle derslerin erken bitirilmesi) uygulaması genişletildi ve bazı iş yerleri çalışma saatlerini yeniden düzenledi.

Meteoroloji yetkilileri, cumartesi gününden itibaren özellikle ülkenin batı ve orta kesimlerinde yerel olarak "kuvvetli gök gürültülü sağanak, dolu ve fırtına" görülebileceği uyarısında bulundu.

Alman Meteoroloji Dairesi, aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle özellikle doğu ve güney eyaletlerinde orman yangını riskinin en yüksek seviyelere ulaştığını bildirirken, vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş yakmamaları ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları istendi.

Bilim insanları ise Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgalarının, iklim değişikliğinin etkisiyle daha sık ve daha şiddetli yaşandığı değerlendirmesinde bulunuyor.