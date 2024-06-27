Almanya'da Holokost İnkarcısı 95 Yaşındaki Kadın Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Almanya'da Holokost'u (Yahudi soykırımı) inkar eden 95 yaşındaki Ursula Haverbeck, halkı kışkırtmaktan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, aşırı sağcı çevrelerde tanınan Haverbeck, Yahudi toplama Kampı Auschwitz'in "imha değil çalışma kampı olduğunu" söylediği gerekçesiyle 2015'te verilen 10 ay hapis cezasına itiraz etti.

Haverbeck, Hamburg Eyalet Mahkemesinde Kovid-19 salgını ve diğer sebeplerle 9 yıl sonra görülen temyiz davasında halkı kışkırttığı suçlamasıyla 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı açıklayan Mahkeme Heyeti Başkanı Judit Riede, Haverbeck'in bilinçli olarak Holokost'u inkar ettiğini belirterek, "Şu anda 95 yaşındasınız ve bu dava antisemitizmin yükselişte olduğu bir döneme denk geliyor." dedi.

Riede, Haverbeck'in söylediklerinin yayılacağını bildiğini kaydetti.

Mahkemenin kararında davada gecikmeler yaşandığı için daha önce sanığa verilen cezanın 4 ayı infaz edilmiş sayıldı. Haverbeck, bir yıl cezaevinde yatacak.

Daha önce de birçok kez yargılanarak ceza alan Haverbeck, 2018-2020 yıllarında Bielefeld Cezaevinde kalmıştı.

Haverbeck, 21 Nisan 2015'te Lüneburg'da, Auschwitz Toplama Kampı'nda 1942-1944 yıllarında muhasebeci olarak görev yapan ve 300 bin Yahudinin öldürülmesinde suç ortaklığıyla suçlanan Oskar Gröning'in yargılandığı dava kapsamında gazetecilere "Auschwitz'in imha değil çalışma kampı" olduğunu ifade etmişti.

Haverbeck, televizyon kanalına yaptığı açıklamada da Auschwitz'de insanların toplu şekilde imha edilmediklerini savunmuştu.