Almanya'da hükümetin sosyal reformlarına karşı gösterilere yaklaşık 175 bin kişi katıldı - Son Dakika
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Almanya'da hükümetin sosyal reformlarına karşı gösterilere yaklaşık 175 bin kişi katıldı

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Almanya'da çok sayıda sendika, federal hükümetin sosyal alandaki reform planlarını 15 büyük şehirde protesto etti. Eylemlere yaklaşık 175 bin kişi katılırken DGB Başkanı Yasmin Fahimi, emeklilik ve sağlık reformlarını ve çalışma saatlerinin uzatılması taleplerini eleştirdi.

Almanya'da sendikalar, ülkenin birçok kentinde federal hükümetin sosyal alanda yapmayı planladığı reformları protesto etti.

Alman Sendikalar Birliği (DGB) öncülüğünde çok sayıda sendikanın çağrısıyla "Çalışman, sağlığın, emekliliğin hak edilmiştir" sloganıyla 15 büyük şehirde gösteriler düzenlendi.

Başkent Berlin'de belediye binası önünde de binlerce kişi toplandı.

Göstericiler, üzerinde "Para, savaş yerine sosyal alana gitmeli", "Savaş uçakları yerine kreşler", "(Almanya Başbakanı Friedrich) Merz gitmeli", "Biz işçilerde Merz öfkesi var", "Artık yeter" ve "Sosyal haklar sınır tanımaz" yazan dövizler taşıdı.

DGB Başkanı Yasmin Fahimi, Essen kentinde katıldığı eylemdeki konuşmasında, hükümetin emeklilik ve sağlık gibi sosyal alanlarda yapmayı planladığı reformları ve çalışma saatlerinin uzatılması yönündeki talepleri eleştirdi.

Çalışanların sosyal kazanımlarını hak ederek elde ettiğini belirten Fahimi, "Yıllar içinde elde ettiğimiz sosyal kazanımların elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Fahimi, hükümetin planladığı reformların çalışanların faydasına olmadığını vurgulayarak, sosyal güvenliği azaltarak ve çalışanlar üzerindeki yükü daha da artırarak güçlü bir ekonominin oluşturulamayacağını kaydetti.

Güçlü ekonominin yatırımlarla, iyi ücretlerle ve alım gücünün artırılmasıyla oluşturulabileceğini belirten Fahimi, bunun için de güvenilir koşullara, uluslararası rekabetin korunmasına ve modern altyapıya ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

DGB tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde yapılan gösterilere yaklaşık 175 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, iş güvenliğinin, iyi sağlık hizmetlerinin ve emekli gelirinin pazarlık konusu yapılmayacağı ifade edilerek, "Sosyal yardımlarda kesintiye giden ve çalışma haklarını kısıtlayan politikalara karşı çıkıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Almanya'da hükümetin sosyal reformlarına karşı gösterilere yaklaşık 175 bin kişi katıldı - Son Dakika
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