Almanya'da İklim Kriziyle Mücadele Eylem Planı - Son Dakika
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Almanya'da İklim Kriziyle Mücadele Eylem Planı

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SPD, aşırı sıcaklarla mücadele için eylem planı hazırladı; Anayasa değişikliği önerildi.

Almanya'da hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD), aşırı sıcaklarla ve iklim kriziyle mücadele için eylem planı hazırladığı bildirildi.

Alman basınındaki haberlere göre, kabinede yer alan SPD'li bakanların sıcaklarla mücadele için hazırladığı 4 sayfalık eylem planında; aşırı sıcaklarla mücadele ve iklim krizi konusunda önceliklerin belirlenmesi, kaynakların birleştirilmesi, kurumların koordinasyonunun yoğunlaştırılması ve hızlı hareket edilmesinin mümkün kılınması için devletin tüm kademelerinin ortak çabasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Aşırı sıcaklarla ve iklim kriziyle mücadelenin federal hükümetin, eyaletlerin ve belediyelerin "ortak görevi" haline gelmesi talep edilen eylem planında, şu anda sıcaklarla mücadelenin öncelikle belediyelerin ve eyaletin sorumluluğunda olduğu için bu konuda Anayasa'nın değiştirilmesi önerildi.

Anayasa'da bu konuda yapılacak değişiklikle sıcaklarla ve iklim kriziyle mücadelede, federal hükümetin uzun vadede maddi olarak katkı sağlamasının hedeflendiği vurgulandı.

İklim değişikliğine dayanıklı altyapının geliştirilmesi istendi

Eylem planında, Anayasa değişikliği yapılıp yürürlüğe girene kadar "acil yardım programının" başlatılması önerildi.

Bu kapsamda, federal hükümetin belediyelere ve yerel yönetimlere sağladığı mevcut fonların birleştirilmesi ve artırılması önerilen eylem planında, bu fonlarla binaların yalıtılması ve klima sistemleriyle donatılması için hastane, kreş ve bakımevleri gibi sosyal kurumlar ile vatandaşların desteklenmesi talep edildi.

Eylem planında, şehirlerde daha fazla yeşil alan oluşturması ve iklim değişikliğine dayanıklı altyapının geliştirilmesi istendi.

Söz konusu haberlerde, SPD'nin eylem planını bu ayın sonunda koalisyon partileri arasında yapılacak toplantıda gündeme getireceği aktarıldı.

Devlet Bakanı Amthor: Federal hükümet, yerel yönetimlere önemli miktarda fonlar veriyor

Hükümetin büyük ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin, SPD'nin talep ettiği Anayasa değişikliğine sıcak bakmadığı aktarıldı.

Alman hükümetinin federal hükümet ile eyaletlerin ilişkilerinden sorumlu Devlet Bakanı Philipp Amthor, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Anayasa değişikliği üzerinde bir tartışma öncesinde mevcut imkanların en iyi şekilde nasıl kullanılacağına dair bir tartışma yapılması gerektiğini belirtti.

Amthor, federal hükümetin, yerel yönetimlere zaten mevcut destek programları aracığıyla önemli miktarda fon verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Almanya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da İklim Kriziyle Mücadele Eylem Planı - Son Dakika

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