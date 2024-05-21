Almanya\'da İmparatorluk Vatandaşları örgütünün elebaşları yargılanıyor

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Almanya'da darbe planı yaptıkları ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda yakalanan "İmparatorluk Vatandaşları" örgütünün elebaşları oldukları öne sürülen 9 sanığın yargılanmasına Frankfurt'ta başlandı.

Kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı" (Reichsbürger) olarak tanımlayan ve aralarında örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Prens Heinrich Reuss'un da bulunduğu 9 sanık, Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesinde görülmeye başlanan ilk duruşmada bugün hakim karşısına çıktı.

Örgütün 10 elebaşı arasında yer alan 73 yaşındaki Norbert G. ise bu yılın mart ayında yaşamını yitirmiş, ölüm sebebi olarak geçirdiği ağır hastalıklar gösterilmişti.

Prens Reuss'un da aralarında bulunduğu 9 kişi bugün başlayan davada, terör örgütüne üye olup yönetmek ve darbe girişimine hazırlanmakla suçlanıyor.

Federal Savcılık, bu kişilerin özgür demokratik temel düzeni reddedip ülke yöneticilerini şiddet yoluyla devirmeyi planladıklarını ve Prens Reuss'un geçici devlet başkanı olmasını istediklerini öne sürüyor.

Kamu televizyonu ZDF'nin edindiği bilgiye göre, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin, Rusya'dan yardım umduklarını, Prens Reuss'un yapılması planlanan darbede Rusya'nın silahlı olarak kendisini desteklemesini istediği bir mektup kaleme aldığı ancak bu mektubun Vladimir Putin'e teslim edilmediği de iddia ediliyor.

Ancak savcılığın soruşturma dosyasında örgüt üyelerinin birçok kez Rus diplomatlarla temasa geçtiklerinin belirlendiği ifade ediliyor.

Duruşmadaki sanıklar arasında yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen Almanya için Alternatif Partili (AfD) eski Federal Meclis üyesi ve eski Yargıç Birgit Malsack-Winkemann da yer alıyor.

Winkemann'ın Federal Meclis'e erişim haklarını üç grup üyesine sızdırdığından ve bu sayede çeşitli mülklerin araştırıldığından şüpheleniliyor.

Frankfurt'ta yargılanan bir diğer isim, eski Alman Silahlı Kuvvetleri subayı Maximilian E'nin de örgütün kurucularından olduğu iddia ediliyor.

Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesindeki bu duruşmaların, 2025'in ocak ayı ortasına kadar tamamlanması planlanıyor.

Son grup Münih'te yargılanmaya başlanacak

İmparatorluk Vatandaşları örgütü üyesi 26 sanıktan diğer 9'unun yargılamasına, ilk olarak 29 Nisan'da Stuttgart'ta başlanmıştı.

Meclis oturumu esnasında başbakan ve tüm bakanları alıkoyarak televizyonda halka teşhir etmek gibi sansasyonel eylem planları yaptıkları öne sürülen sanıklar, "terör örgütüne üye olmak" ve "şiddet kullanarak hükümete yönelik darbe planlamaktan" yargılanıyorlar.

Son 8 sanığın yargılanmasına ise 18 Haziran'da Münih'te başlanacak.

Örgütün askeri kanadına mensup oldukları ve üye kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen 8 sanık, Münih Yüksek Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Münih'te Ocak 2025'e kadar 54 duruşmanın görülmesi planlanıyor.

İçişleri Bakanı Faeser'den açıklama

Alman Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, örgütün elebaşları olduğu iddia edilen kişilerin Frankfurt'ta yargılanmaya başlanmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Faeser, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugünden itibaren bugüne kadarki en büyük terörist grup olan 'Reich Vatandaşları'nın elebaşları olduğu iddia edilen kişilerin de yargılanacak olması sevindirici. Aynı anda üç yüksek bölge mahkemesinde görülen ceza davaları yeni bir boyut kazanmıştır. Güvenlik makamlarımız, şiddet kullanarak ülke yöneticilerini devirmeyi planlayan bu terörist şebekeyi ortaya çıkarmış ve çökertmiştir. Bunlar zararsız kaçıklar değil, tehlikeli terör şüphelileridir. Terörist şebeke Federal Meclis'e silahlı olarak girmeyi, milletvekillerini tutuklamayı ve demokratik sistemimizi devirmeyi planlıyordu. Bu amaçla devasa bir silah cephaneliği oluşturulmuştur. Bu da bu grubun vahşiliğini ve tehlikeliliğini göstermektedir."

Faeser, "Militanlar demokrasimize duydukları nefretle hareket etmektedirler. Güvenlik makamlarımız, militan 'Reichsbürger' yapılarını tamamen ortaya çıkarıp dağıtana kadar baskılarını sürdürecektir. Bu aşırılıkçı ortamda hiç kimse kendini güvende hissetmemelidir." dedi.

Reichsbürger nedir?

Dosyası 425 bin sayfadan oluşan dava, Federal Cumhuriyet tarihindeki devlet güvenliğiyle ilgili en büyük dava olma özelliğini taşıyor.

İç istihbarat raporuna göre, kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı" (Reichsbürger) olarak görenlerin sayısı 23 bin civarında bulunuyor. 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır grup, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımıyor.

Üyelerden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğuna inanıyor.