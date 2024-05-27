Almanya'da Irkçı Şarkı Söyleyenlere Tepkiler Sürüyor - Son Dakika
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Almanya'da Irkçı Şarkı Söyleyenlere Tepkiler Sürüyor

Almanya\'da Irkçı Şarkı Söyleyenlere Tepkiler Sürüyor

Almanya'da Sylt Adası'nda düzenlenen bir kutlama sırasında katılımcıların ırkçı şarkı sözlerini söylerken kaydedilen görüntülerine tepkiler sürüyor. Köln'de faaliyet gösteren Haydi-Komm Derneği, ırkçı olaya karışan 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernek Başkanı Canan Durna, ırkçı davranışlarda bulunanların yargı önüne çıkarılması gerektiğini belirtti. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, grup Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı sözlerini söyleyerek dans ederken, bir kişi de Hitler selamı vermişti. Olayın ardından halkı kışkırtma ve anayasaya aykırı semboller kullanmaktan dolayı soruşturma başlatıldı.

27.05.2024 20:07
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Almanya'da Sylt Adası'nda düzenlenen bir kutlama sırasında katılımcıların ırkçı şarkı sözlerini söylerken kaydedilen görüntülerine tepkiler sürüyor.

Köln'de faaliyet gösteren Haydi-Komm Derneği, ırkçı olaya karışan 3 kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Haydi-Komm Derneği Başkanı Canan Durna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tepkilerini dile getirerek, "Irkçı davranışlarda bulunanların yargı önüne çıkarılması, adaletin tecelli etmesi için elzemdir." dedi.

Durna, "Dernek olarak ayrımcılıkla mücadele etmeye ve herkes için daha adil ve kapsayıcı bir toplum inşa etmeye kararlıyız. Bu tür faaliyetlerin farkında olmak ve müdahale etmek, sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Tüm toplumu, bu önemli çabaya katılmaya ve nefrete karşı güçlü bir işaret koymak için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Olay

Sosyal medyadan 24 Mayıs'ta yayımlanan 14 saniyelik bir görüntüde, Sylt Adası'nda yapılan kutlamada çoğu gençlerden oluşan grup, Gigi D'Agostini'nin "L'amour Toujours" şarkısı eşliğinde dans ederek, "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" sözlerini söylediği görüldü.

Kayıtlarda, bir kişinin de "Hitler bıyığını" ima etmek için parmaklarını üst dudağına koyarak, Hitler selamı vermesi dikkati çekmişti.

Irkçı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bazı siyasetçiler ve çok sayıda kişi sosyal medyadan tepki göstermişti.

Halkı kışkırtma ve anayasaya aykırı semboller kullanmaktan dolayı soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Almanya, Yargı, Köln, Politika, Güncel, Son Dakika

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