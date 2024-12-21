Almanya'da İslami Derneklerle Anlaşma - Son Dakika
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Almanya'da İslami Derneklerle Anlaşma

Almanya\'da İslami Derneklerle Anlaşma

Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümeti, DİTİB dahil İslami derneklerle işbirliği anlaşması imzaladı.

21.12.2024 16:17
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Almanya'daki Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümeti, aralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) de olduğu İslami derneklerle işbirliği anlaşması imzaladı.

Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümetinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, devlet ile dini topluluklar arasında imzalanan anlaşmanın, birlikte yaşama ile çalışmayı düzenlediği belirtildi.

Anlaşmanın, Rheinland-Pfalz'daki birçok Müslüman için diğer dini topluluklar gibi tanınmanın ve eşit muamelenin önemli bir işareti olduğu vurgulandı.

Yaklaşık 200 bin Müslüman'ın yaşadığı eyalette aralarında DİTİB'in de bulunduğu İslami derneklerle imzalanan anlaşma çerçevesinde öğrencilere, memurlara ve çalışanlara dini bayramlarda muafiyet tanınıp izin verilebilecek.

Anlaşmaya göre, ayrıca İslam dini eğitimi konusunda işbirliği sağlanacak, Koblenz Üniversitesinde kurulacak ilahiyat bölümünde din eğitimi verebilecek eğitmenler yetiştirilecek, hapishanelerde bulunanlara dini ve manevi destek verilecek, yasaların izin verdiği ölçüde İslami düzenlemelere göre defin işlemi gerçekleştirilecek ve Müslümanların ihtiyaçları doğrultusunda diğer alanlarda da iyileştirmeler yapılacak.

DİTİB'den yapılan açıklamada da 12 yıllık inişli çıkışlı sürecin ardından imzalanan anlaşmadan duyulan memnuniyet ifade edildi.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey'in imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, "Bu devlet anlaşması, Müslümanların Almanya'da kabul görmesi ve İslami kuruluşların hukuken tanınması bağlamında önemli bir adım niteliğindedir. Önümüzdeki yıllarda diğer eyaletlerin de benzer adımlar atmasını ümit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Almanya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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