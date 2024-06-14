Almanya'da İsrail'i protesto eden öğrencilere destek veren akademisyenlerin finansal desteği kesiliyor

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Almanya'da hükümet, İsrail'i protesto eden öğrencilere sahip çıkan akademisyenlere ödenen finansal desteğin kesilmesi konusunda inceleme başlatan Eğitim ve Araştırma Bakanlığının tutumuna yönelik soruları cevaplamaktan kaçındı.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin "NDR'nin haberinde öğretim üyelerinin açık mektuptan dolayı finansmanlarının kesilmesinin incelendiği belirtildi. Bu konuda çok sayıda haber çıktı. Başbakan (Olaf) Scholz bakanlığın, bu bilim özgürlüğüne müdahale girişimini nasıl değerlendiriyor?" sorusuna Büchner yorum yapmaktan kaçındı.

Büchner, "Eğitim ve Araştırma Bakanlığı bu konuda bir açıklama yaptı. Bunun dışında Başbakanlıktan bir yorum yok." cevabını verdi.

Almanya'da bilim ve ifade özgürlüğünün geleceğine ilişkin endişelerin hatırlatılması üzerine Büchner, "Bildiğiniz gibi açıklamalar ve kamoyuna açık mektuplar konusunda yorum yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büchner ayrıca Eğitim ve Araştırma Bakanlığına yoğun eleştiriler olduğu, bakanın istifasının istendiği ve Başbakan'ın bu konuya nasıl baktığı yönündeki soruya ilişkin de yine yorum yapmayacağını söyledi.