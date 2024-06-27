Almanya'da Katolik ve Protestan Kiliseleri Üye Kaybediyor - Son Dakika
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Almanya'da Katolik ve Protestan Kiliseleri Üye Kaybediyor

Almanya'da düzenlenen Alman Piskoposlar Konferansı'nda sunulan istatistiklere göre, geçen yıl Katolik kilisesi yaklaşık 400 bin, Protestan kilisesi ise 380 bin üye kaybetti. Üye kaybında, ölenlerin sayısının vaftiz yoluyla eklenenlerin sayısından daha fazla olması da etkili oldu. Ayrıca, rahip ve papazların sayısında da düşüş yaşandı. Almanya'da resmi olarak bir kiliseye üye olan kişiler kilise vergisi öderken, kiliselerden ayrılanlar bu vergiyi ödemiyor.

27.06.2024 23:51
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Almanya'da geçen yıl Katolik kilisesinin yaklaşık 400 bin, Protestan kilisesinin ise 380 bin üye kaybettiği bildirildi.

Bonn kentinde düzenlenen Alman Piskoposlar Konferansı'nda sunulan istatistiklere göre, Almanya'nın iki büyük kilisesi olan Katolik ve Protestan kiliseleri son yıllarda üye kaybediyor.

Geçen yıl, Katolik kilisesinde yaklaşık 400 bin Katolik Hristiyan'ın ve 380 bin Protestan Hristiyan'ın kiliseler ile bağı kesildi.

Üye kaybında, ölenlerin sayısının vaftiz yoluyla eklenenlerin sayısından daha fazla olması da rol oynadı.

Rahip ve papazların sayısında da düşüş kaydedildi.

Almanya'da resmi olarak bir kiliseye üye olan kişiler nüfusun geri kalanının ödediği normal vergilere ek olarak kilisenin finansmanına yardımcı olan bir kilise vergisi ödüyor. Kiliselerden ayrılanlar ise bu vergiyi ödemiyor. İşsizler, öğrenciler ve emekliler gibi düşük gelirliler ise bu vergiden muaf tutuluyor.

Kaynak: AA

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