Almanya'da Kiralar Yükseliyor, Kiralık Ev Arzı Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da Kiralar Yükseliyor, Kiralık Ev Arzı Düşüyor

Almanya\'da Kiralar Yükseliyor, Kiralık Ev Arzı Düşüyor
20.07.2026 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da kiralar bir yılda ortalama %4 arttı, kiralık konut arzı ise %12 azaldı.

Özellikle büyük kentlerde uzun süredir kiralık ev sıkıntısı yaşanan Almanya'da kiralar, bir yıl içinde ortalama olarak yaklaşık yüzde 4 arttı. Kiralık ev arzı ise azalmaya devam ediyor.Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yapılan bir araştırma, Almanya'da kiraların son dönemde bariz bir biçimde yükseldiğini ortaya koydu.

Buna göre, 2026'nın ikinci çeyreğinde, ülke genelinde kiralar, bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 4 arttı. Araştırma, yüzde 4,9 ile en büyük artışın, büyük metropoller dışındaki şehirlerde kaydedildiğini ortaya koyuyor.

Almanya'nın en büyük yedi kenti, Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart ve Düsseldorf'ta ise kiralardaki ortalama artış yüzde 2,9 olarak belirlendi.

IW'ye göre bu kentler arasında da önemli farklılıklar var. Köln'de kiralar yüzde 7,9, Hamburg'da yüzde 5,5, başkent Berlin'de yüzde 1 ve Stuttgart'ta yüzde 0,9 oranında arttı.

Piyasada daha az kiralık konut

Uzmanlara göre birçok yerde kiralık konut arzı belirgin bir şekilde azalmış durumda. Piyasadaki kiralık ev ilanlarının sayısında, 2022'ye göre yaklaşık yüzde 12 düşüş yaşanıyor. Büyük kentlerde durum daha da vahim: Hamburg'da kiralık konut arzı dört senede yaklaşık yüzde 50, Frankfurt'ta ise yüzde 43 azaldı.

IW Gayrimenkul Ekonomisti Pekka Sagner'e göre "Birçok insan uygun kiralarından vazgeçmek istemediği için yaşam durumlarına uymayan, çok büyük ya da çok küçük konutlarda kalmaya devam ediyor".

Mülk gayrimenkullerde farklı koşullar

Satın alma piyasasında ise durum farklı. Analize göre burada fiyatlar çok daha makul oranlarda arttı. Ülke genelinde apartman daireleri ile müstakil evler, bir yıl öncesinin aynı dönemine kıyasla 0,8 pahalandı. Burada da bölgeler arasında büyük farklar gözlemlendi. Dortmund'da fiyatlar yüzde 5 artarken Münih'te yüzde 1,9 geriledi.

Ayrıca IW'ye göre satin alma piyasasında arz nispeten daha büyük. Almanya çapında, 2022'ye göre neredeyse iki kat daha fazla mülk daire ve yaklaşık yüzde 140 daha fazla müstakil ev satılıyor.

DW/ ET,TY

Kaynak: Deutsche Welle

Almanya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Kiralar Yükseliyor, Kiralık Ev Arzı Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusundan İsrail’e dev sevkıyat: 14 yakıt ikmal uçağı daha ulaştı ABD ordusundan İsrail'e dev sevkıyat: 14 yakıt ikmal uçağı daha ulaştı
Ahbap soruşturmasında ifade veren iş insanı Fatih Eke de Haluk Levent’i suçladı Ahbap soruşturmasında ifade veren iş insanı Fatih Eke de Haluk Levent'i suçladı
Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti Haluk Levent’in ayarladığı uçakla Adana’ya gitmiş Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti! Haluk Levent'in ayarladığı uçakla Adana'ya gitmiş
Samsun’da taşkınlık yapan alkollü şahsı tek yumrukla yere serdi: O anlar kamerada Samsun'da taşkınlık yapan alkollü şahsı tek yumrukla yere serdi: O anlar kamerada
Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti
Trump, Messi ve Ronaldo’ya özendi: Bir ay yer değiştirmek isterdim Trump, Messi ve Ronaldo'ya özendi: Bir ay yer değiştirmek isterdim

19:24
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümünde Yunanistan’dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır
Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır
17:30
İşte Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi
17:28
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
16:54
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
16:50
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 19:53:30. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Kiralar Yükseliyor, Kiralık Ev Arzı Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.