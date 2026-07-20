Almanya\'da Kiralar Yükseliyor, Kiralık Ev Arzı Düşüyor

Özellikle büyük kentlerde uzun süredir kiralık ev sıkıntısı yaşanan Almanya'da kiralar, bir yıl içinde ortalama olarak yaklaşık yüzde 4 arttı. Kiralık ev arzı ise azalmaya devam ediyor.Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yapılan bir araştırma, Almanya'da kiraların son dönemde bariz bir biçimde yükseldiğini ortaya koydu.

Buna göre, 2026'nın ikinci çeyreğinde, ülke genelinde kiralar, bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 4 arttı. Araştırma, yüzde 4,9 ile en büyük artışın, büyük metropoller dışındaki şehirlerde kaydedildiğini ortaya koyuyor.

Almanya'nın en büyük yedi kenti, Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart ve Düsseldorf'ta ise kiralardaki ortalama artış yüzde 2,9 olarak belirlendi.

IW'ye göre bu kentler arasında da önemli farklılıklar var. Köln'de kiralar yüzde 7,9, Hamburg'da yüzde 5,5, başkent Berlin'de yüzde 1 ve Stuttgart'ta yüzde 0,9 oranında arttı.

Piyasada daha az kiralık konut

Uzmanlara göre birçok yerde kiralık konut arzı belirgin bir şekilde azalmış durumda. Piyasadaki kiralık ev ilanlarının sayısında, 2022'ye göre yaklaşık yüzde 12 düşüş yaşanıyor. Büyük kentlerde durum daha da vahim: Hamburg'da kiralık konut arzı dört senede yaklaşık yüzde 50, Frankfurt'ta ise yüzde 43 azaldı.

IW Gayrimenkul Ekonomisti Pekka Sagner'e göre "Birçok insan uygun kiralarından vazgeçmek istemediği için yaşam durumlarına uymayan, çok büyük ya da çok küçük konutlarda kalmaya devam ediyor".

Mülk gayrimenkullerde farklı koşullar

Satın alma piyasasında ise durum farklı. Analize göre burada fiyatlar çok daha makul oranlarda arttı. Ülke genelinde apartman daireleri ile müstakil evler, bir yıl öncesinin aynı dönemine kıyasla 0,8 pahalandı. Burada da bölgeler arasında büyük farklar gözlemlendi. Dortmund'da fiyatlar yüzde 5 artarken Münih'te yüzde 1,9 geriledi.

Ayrıca IW'ye göre satin alma piyasasında arz nispeten daha büyük. Almanya çapında, 2022'ye göre neredeyse iki kat daha fazla mülk daire ve yaklaşık yüzde 140 daha fazla müstakil ev satılıyor.

DW/ ET,TY