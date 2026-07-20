Almanya'da Maaşlar Enflasyonu Geride Bıraktı - Son Dakika
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Almanya'da Maaşlar Enflasyonu Geride Bıraktı

Almanya\'da Maaşlar Enflasyonu Geride Bıraktı
20.07.2026 14:35
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Almanya'da 2025'te medyan ücret aylık 4,217 euroya yükseldi, enflasyonun üzerinde arttı.

Almanya'da toplu sözleşmelerle gelen zamlar, yıllık enflasyonun bariz biçimde üstünde oldu. Medyan ücret aylık brüt 4 bin 217 euro oldu.Almanya'da maaşlar geçen yıl, 2024'e kıyasla bariz biçimde arttı. Federal İş Ajansı tarafından açıklanan verilere göre, 2025'te tam zamanlı çalışanlar için medyan ücret (maaşlar en düşükten en yükseğe doğru sıralandığında tam ortada kalan değer) yüzde 5 yani 203 euro artışla aylık brüt 4 bin 217 euroya yükseldi.

Aynı dönemde Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 2,2 olmuştu. Yani maaşlar enflasyonun üzerinde arttı.

Eyaletler bazında bakıldığında geçen yıl en yüksek kazanç, 4 bin 768 euroluk medyan ücret ile Hamburg eyaletinde elde edildi. Hamburg'u 4 bin 546 euro ile Baden-Württemberg ve 4 bin 530 euro ile Hessen takip etti.

Üçü de eski Doğu Almanya sınırları içinde kalan Mecklenburg-Vorpommern (3 bin 497 euro), Thüringen (3 bin 508 euro) ve Saksonta-Anhalt (3 bin 563 euro) ise medyan ücretin en düşük olduğu eyaletler olarak dikkat çekti.

Kadın-erkek arasında maaş farkı

Federal İş Ajansı, maaşlardaki bu belirgin artışın toplu iş sözleşmeleri ile yapılan zamlarla açıklanabileceğini belirtti.

Cinsiyetler arasında maaş farkı ise hala devam ediyor; 2025'te bu fark erkekler lehine 309 euro oldu. Diğer yandan kadınlarla erkekler arasındaki maaş farkı bir nebze azalmış durumda. İki yıl öncesi ile kıyaslandığında, kadın-erkek arasındaki maaş farkının 37 euro azaldığı görülüyor.

İş Ajansı, hala var olan bu farklılıkların nedeninin öncelikli olarak farklı mesleki alanlara yönelme ve özellikle kadınları etkileyen ailevi gelişmeler nedeniyle kariyer yolculuğunda yaşanan kesintiler olduğunu dile getiriyor.

Yüksek maaşta eğitim belirleyici

Almanya'da yüksek bir kazanç elde etmek ise büyük ölçüde eğitim ve niteliğe bağlı. Meslek diploması olmayan kişiler ortalama 3 bin 133 euro kazanırken meslek diploması olan ve tam zamanlı işlerde çalışanlarda medyan ücret 4 bin 69 euro olarak saptandı. Üniversite mezunlarında ise ortalama değer 6 bin 146 euro olarak kaydedildi.

dpa/ ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle

Almanya, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Maaşlar Enflasyonu Geride Bıraktı - Son Dakika

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