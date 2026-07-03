Almanya'da Merz'in Desteği Düşüyor - Son Dakika
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Almanya'da Merz'in Desteği Düşüyor

03.07.2026 18:35
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Anketler, Başbakan Merz'in desteğinin azalırken, AfD'nin oy oranının CDU-CSU'yu geçtiğini gösteriyor.

Almanya'da yapılan anketler, Başbakan Friedrich Merz'e olan kamuoyu desteğinin düşmeye devam ettiğini, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin oy oranının iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik Partilerini (CDU-CSU) geride bıraktığını gösterdi

"ARD-DeutschlandTrend" anketine göre, Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu belirtenlerin oranı bir önceki aya göre 3 puan düşerek yüzde 13'e geriledi.

Ankete katılan her 6 kişiden 5'i Başbakan Merz'in performansından memnun olmadığını ifade etti.

Ayrıca aşırı sağcı AfD'nin oy oranı yüzde 27'ye yükselirken, iktidar ortakları CDU-CSU yüzde 22 oy oranıyla ikinci sıraya geriledi.

Böylece AfD, iktidar blokunun 5 puan önüne geçti.

İktidarın diğer ortağı olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise bir puan kaybederek yüzde 12'ye düştü ve yüzde 15'teki Yeşiller Partisi'nin gerisinde kaldı.

Sol Parti ise yüzde 11 oy oranıyla beşinci parti konumundaki yerini korudu.

ARD-DeutschlandTrend'in yaklaşık 30 yıllık tarihinde, görevdeki hiçbir başbakana desteğin bu kadar düşmediği belirtildi.

Kaynak: AA

Politika, Almanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Merz'in Desteği Düşüyor - Son Dakika

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