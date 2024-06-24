Almanya'da Müslüman Karşıtı Vakalar Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da Müslüman Karşıtı Vakalar Artıyor

Almanya\'da Müslüman Karşıtı Vakalar Artıyor

Almanya'da faaliyet gösteren İslam ve Müslüman Düşmanlığı Karşıtı İttifakının (CLAIM) hazırladığı rapora göre, 2023 yılında Müslüman karşıtı 1926 vaka kaydedildiği ortaya çıktı. Raporda, her gün ortalama 5'ten fazla Müslüman karşıtı vakanın gerçekleştiği belirtildi. Geçen yıl kaydedilen vakaların yaklaşık 90'ının cami, Müslüman mezarlıkları, restoran gibi yerlere yönelik saldırılar olduğu ifade edildi. Müslüman karşıtı vakaların sayısındaki artışın alarm verici olduğu vurgulandı.

24.06.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da faaliyet gösteren İslam ve Müslüman Düşmanlığı Karşıtı İttifakının (CLAIM) hazırladığı rapor, ülkede 2023'te Müslüman karşıtı 1926 vakanın kaydedildiğini ortaya koydu.

CLAIM'in yayımladığı raporda, Almanya'da her gün ortalama 5'ten fazla Müslüman karşıtı vaka gerçekleştiği bildirildi.

Geçen sene Müslüman karşıtı toplam 1926 vakanın kaydedildiği, bunların yaklaşık 90'ının cami, Müslüman mezarlıkları, restoran gibi yerlere yönelik saldırılar olarak belirlendiği aktarıldı.

Müslüman karşıtı 1926 ırkçı vaka sayısının, 2022'ye göre 114 artış anlamına geldiği ve bu durumun "son derece alarm verici bir gelişme" olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Kayıt altına alınmayan vakaların daha fazla olduğunun tahmin edildiği vurgulandı.

Müslüman karşıtı vakalardan etkilenenlerin yüzde 62'si kadın

"İnsanlar Müslüman oldukları veya Müslüman oldukları varsayıldığı için hedef alınıyor." ifadesi kullanılan raporda, 7 Ekim 2023'ten sonra bu vakaların hızla arttığına, sadece 7 Ekim-31 Aralık 2023 döneminde 679 Müslüman karşıtı vakanın kaydedildiğine işaret edildi.

Raporda, belgelenerek kayıt alına alınan vakaların yüzde 66'sının hakaret, tehdit ve iftira gibi sözlü saldırlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sözlü saldırıları yüzde 19 ile ayrımcılık, yüzde 15 ile adam yaralama, mala zarar verme, kundaklama ve başka şiddet vakaları içeren "yaralayıcı davranışların" takip ettiği belirtilen raporda, Müslüman karşıtı vakalardan etkilenenlerin yüzde 62'sinin kadın olduğuna dikkati çekildi.

Raporda, "Vakalar değerlendirildiğinde, ötekileştirmenin, ayrımcılığın, aşağılanmanın ve en kötü durumda fiziksel şiddetin Müslümanların ve Müslüman olarak görülenlerin hayatın her alanında başına gelebileceğini ve her gün karşılaşabilecekleri bir deneyim olduğunu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

"Sokaklar, otobüsler veya camiler uzun zamandan beri güvenli yerler değildir"

CLAIM yöneticisi Rima Hanano, 2023'te Müslüman karşıtı saldırı ve ayrımcılıktaki büyük artışın endişe verici olduğunu belirterek, "Müslümanlar ve bu şekilde algılanan kişiler için sokaklar, otobüsler veya camiler uzun zamandan beri güvenli yerler değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Hanano, Müslüman karşıtı ırkçılığın daha önce hiç olmadığı kadar toplumsal alanda kabul görüldüğünü ve toplumun merkezinde kendine yer bulabildiğini kaydetti.

???????

Kaynak: AA

Almanya, Cami, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Müslüman Karşıtı Vakalar Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:35 CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü Talepler 4 madde olarak sıralandı CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Talepler 4 madde olarak sıralandı
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
14:29 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
15:16 Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi
15:05 Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
14:56 A Milli Takım’da deprem Doğan Alemdar’ın ön çapraz bağları koptu A Milli Takım'da deprem! Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 16:33:36. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Müslüman Karşıtı Vakalar Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement