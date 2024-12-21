Almanya'da Noel Pazarında Terör Saldırısı: 5 Ölü, 200'den Fazla Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da Noel Pazarında Terör Saldırısı: 5 Ölü, 200'den Fazla Yaralı

Almanya\'da Noel Pazarında Terör Saldırısı: 5 Ölü, 200\'den Fazla Yaralı

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında bir saldırganın arabasıyla kalabalığın içine dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Saldırganın Suudi Arabistan kökenli bir psikiyatrist olduğu ve belirsiz nedenlerle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

21.12.2024 17:40  Güncelleme: 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında cuma akşamı bir saldırganın alışveriş yapan kalabalığın üzerine arabasını sürmesi sonucu beş kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi de yaralandı, bazı yaralıların durumu kritik. Saldırıyı düzenleyen şüphelinin Suudi Arabistan kökenli psikiyatri uzmanı bir doktor olduğu belirlenirken, saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusu ise henüz açıklığa kavuşmadı.

Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarındaki saldırıyla ilgili olarak bir kişi tutuklandı. Sosyal medyada yer alan doğrulanmamış görüntülerde siyah bir BMW'nin Noel tezgahları arasındaki yaya geçidinden yüksek hızla geçtiği görülüyor. Daha sonraki görüntülerde polisin, ön tamponunda ve ön camında hasar bulunan aracın yanında yerde yatan bir adamı tutukladığı görülüyor.

Saldırıda biri çocuk olmak üzere beş kişinin öldüğü Alman yetkililerce belirtildi. 200'den fazla kişinin yaralandığı saldırıda yaralananlardan en az 41 kişinin durumu kritik. Can kaybı ve yaralı sayısı saldırıdan sonraki birkaç saat içinde iki ölü ve 68 yaralı olarak bildirilmişti, ancak bu sabah ölü sayısı arttı. Yaralı sayısının da ilk açıklanandan daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Kurbanların kimliğine ilişkin henüz medya ile paylaşılan bir bilgi bulunmuyor.

Alman medyası şüphelinin Magdeburg'un yaklaşık 40 km güneyindeki Bernburg'da yaşayan ve bir psikiyatrist olan Taleb A. olduğunu duyurdu. Saldırının arkasındaki neden belirsizliğini koruyor, ancak yetkililer zanlının saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğine inandıklarını bildirdi. Aslen Suudi Arabistanlı olan saldırganın 2006 yılında Almanya'ya geldiği ve 2016 yılında mülteci statüsü kazanmış olduğu biliniyor.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser gazetecilere yaptığı açıklamada şüphelinin İslamofobik görüşlere sahip olduğunun açıkça görüldüğünü söyledi. Şüpheli sosyal medyada İslam'ı açık bir şekilde eleştiriyor ve Alman yetkililerin Avrupa'yı İslamlaştırmak için planladığı iddia edilen komplo teorilerini destekliyor.

Alman devlet televizyonu MDR'ye konuşan Magdeburg'un asayişten sorumlu belediye meclisi üyesi Ronni Krug, Noel pazarının kapalı kalacağını ve "Magdeburg'da Noel'in bittiğini" söyledi.

Suudi Arabistan hükümeti sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Alman halkı ve kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olduğunu ve şiddeti reddettiğini" ifade etti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Magdeburg, Politika, Güvenlik, Almanya, Güncel, Terör, Dünya, Noel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Noel Pazarında Terör Saldırısı: 5 Ölü, 200'den Fazla Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 İsyan ettiren görüntü: SMA’lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
18:28 Suriye’nin yeni Halep Valisi’nin dikkat çeken “Türkiye“ detayı Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken "Türkiye" detayı
18:22 TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses’ten savcıya ’Dedemin dedesi şehit’ savunması TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması
17:52 Bakan Fidan’dan Trump’ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
17:24 Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı 2 kişi öldü, 60’tan fazla yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! 2 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var
22:32 Fenerbahçe’den eşi benzeri görülmemiş istatistik Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş istatistik
22:00 Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:53 MHP’li Yıldırım’dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider MHP'li Yıldırım'dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider
21:47 Merkez Bankası’ndan KKM’de sadeleştirme adımı Merkez Bankası'ndan KKM'de sadeleştirme adımı
21:46 Hamas’tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor Hamas'tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor
21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:06 Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
20:47 ABD Heyeti Şam’da HTŞ ile Görüştü ABD Heyeti Şam'da HTŞ ile Görüştü
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 19:28:21. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Noel Pazarında Terör Saldırısı: 5 Ölü, 200'den Fazla Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.