Almanya\'da Noel Pazarında Terör Saldırısı: 5 Ölü, 200\'den Fazla Yaralı

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(ANKARA) - Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında cuma akşamı bir saldırganın alışveriş yapan kalabalığın üzerine arabasını sürmesi sonucu beş kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi de yaralandı, bazı yaralıların durumu kritik. Saldırıyı düzenleyen şüphelinin Suudi Arabistan kökenli psikiyatri uzmanı bir doktor olduğu belirlenirken, saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusu ise henüz açıklığa kavuşmadı.

Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarındaki saldırıyla ilgili olarak bir kişi tutuklandı. Sosyal medyada yer alan doğrulanmamış görüntülerde siyah bir BMW'nin Noel tezgahları arasındaki yaya geçidinden yüksek hızla geçtiği görülüyor. Daha sonraki görüntülerde polisin, ön tamponunda ve ön camında hasar bulunan aracın yanında yerde yatan bir adamı tutukladığı görülüyor.

Saldırıda biri çocuk olmak üzere beş kişinin öldüğü Alman yetkililerce belirtildi. 200'den fazla kişinin yaralandığı saldırıda yaralananlardan en az 41 kişinin durumu kritik. Can kaybı ve yaralı sayısı saldırıdan sonraki birkaç saat içinde iki ölü ve 68 yaralı olarak bildirilmişti, ancak bu sabah ölü sayısı arttı. Yaralı sayısının da ilk açıklanandan daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Kurbanların kimliğine ilişkin henüz medya ile paylaşılan bir bilgi bulunmuyor.

Alman medyası şüphelinin Magdeburg'un yaklaşık 40 km güneyindeki Bernburg'da yaşayan ve bir psikiyatrist olan Taleb A. olduğunu duyurdu. Saldırının arkasındaki neden belirsizliğini koruyor, ancak yetkililer zanlının saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğine inandıklarını bildirdi. Aslen Suudi Arabistanlı olan saldırganın 2006 yılında Almanya'ya geldiği ve 2016 yılında mülteci statüsü kazanmış olduğu biliniyor.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser gazetecilere yaptığı açıklamada şüphelinin İslamofobik görüşlere sahip olduğunun açıkça görüldüğünü söyledi. Şüpheli sosyal medyada İslam'ı açık bir şekilde eleştiriyor ve Alman yetkililerin Avrupa'yı İslamlaştırmak için planladığı iddia edilen komplo teorilerini destekliyor.

Alman devlet televizyonu MDR'ye konuşan Magdeburg'un asayişten sorumlu belediye meclisi üyesi Ronni Krug, Noel pazarının kapalı kalacağını ve "Magdeburg'da Noel'in bittiğini" söyledi.

Suudi Arabistan hükümeti sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Alman halkı ve kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olduğunu ve şiddeti reddettiğini" ifade etti.