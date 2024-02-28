Almanya'da NSU terör örgütünün cinayetlerine ışık tutacak dokümantasyon merkezi kurulacak

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Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün cinayetlerine ışık tutmak ve kurbanları anmak için bir dokümantasyon merkezinin kurulması planlanıyor.

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, Alman hükümeti, NSU dokümantasyon merkezinin kurulması konusunda bir yapabilirlik araştırması hazırlaması için Federal Siyasi Eğitim Merkezini (BpB) görevlendirdi.

BpB'nin hazırladığı araştırmaya göre, dokümantasyon merkezinin işlevi arasında devletin, güvenlik birimlerinin ve toplumsal kontrol mekanizmalarının başarısızlıklarının eleştirel bir şekilde ele alınması bulunuyor.

Ayrıca NSU'nun işlediği cinayetlerde "hayatlarını kaybedenlerin anılması, kurbanların yakınlarıyla ve örgüt mağdurlarıyla dayanışma gösterilmesi için bir anma mekanının oluşturulması" öngörülüyor.

Öte yandan hazırlanan yapabilirlik araştırması, NSU kurbanlarının yakınlarına da sunulacak.

NSU dokümantasyon merkezinin yanında ülkenin çeşitli yerlerinde anma alanlarının inşa edilmesi de planlanıyor.

Dokümantasyon merkezinin kuruluş aşamasında görev yapacak ve aralarında bilim adamları ve NSU mağdurlarının da yer alacağı 15 kişilik bir ekip kurulacak.

Dokümantasyon merkezi için 5 bin metrekarelik alan ayrılması istenen yapabilirlik araştırmasında, burada Almanya'daki aşırı sağ terörünün tarihine ilişkin bir arşiv, kütüphane ve etkinliklerin düzenleneceği salonların da yer alması öngörülüyor.

Alman hükümetinin 2030'a kadar kurmayı planladığı NSU dokümantasyon merkezinin nerede yapılacağı henüz belli değil. Merkezin nerede kurulacağına bu yıl içinde karar verilmesi bekleniyor.

"Kurbanların yakınları desteklemezlerse proje başarısız olmaya mahkumdur"

BpB Başkanı Thomas Krüger, NSU kurbanlarının yakınlarının bu projeye dahil olmalarının önemli olduğunu belirterek "Onlar desteklemezlerse proje başarısız olmaya mahkumdur." dedi.

Krüger, bu yüzden araştırmanın hazırlık aşamasına NSU kurbanlarının da dahil edildiğini anlattı.

Dokümantasyon merkezinde, NSU mağdurlarının yaşadıklarının önemli bir yer alacağını vurgulayan Krüger, faillerin yerine mağdurlara odaklanmanın zamanının geldiğini ifade etti.

Krüger, merkezin nerede kurulacağının, en son Alman Meclisi'nin kararıyla belirleneceğini kaydetti.

Hükümette yer alan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) 2021'de imzaladıkları koalisyon protokolünde "NSU kurbanları için bir anma yeri ve dokümantasyon merkezinin kurulmasının destekleneceği" ifadesi yer alıyor.