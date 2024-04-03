Almanya'da öğrenci temsilcileri aşırı sağcılığa karşı önlem çağrısı yaptı

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Almanya'nın doğusundaki 6 eyaletin öğrenci temsilcileri, okullarda artan aşırı sağcılığa karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyalet öğrenci konseyleri, ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, "Aşırı sağcılık toplumda giderek artan bir sorundur ve bunun okulların kapısında bitmediğini anlamamız gerekir. Milliyetçi söylemler, Yahudi karşıtı komplo teorileri ve aşırılık yanlısı fikirler okullarda da giderek yaygınlaşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Aşırıcılığı teşvik eden dolaylı faktörlerin belirlenerek ortadan kaldırılması gerektiği vurgulanan bildiride, aşırı sağcılığa karşı önlemler alınması istendi.

Gamalı haç ve diğer anayasa karşıtı semboller ya da açıkça verilen "Hitler selamı"nın artık okul ortamında marjinal olmaktan çıktığına dikkati çekilen bildiride, "Birçok yerde yasaklama eşiği düşmekte ve anayasa karşıtı ifadeleri meşru görüş olarak kategorize etme isteği artmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Yapay zeka tarafından üretilen sahte haberler ve geniş tabanlı propagandanın, özellikle dijital alanda toplumdaki görüş oluşumunu giderek daha fazla etkilediğine işaret edilen bildiride, özellikle gençlerin internette radikalleşmeye daha yatkın olduğu belirtildi.