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Almanya'da PKK lideri Öcalan'ın fotoğraflarının kullanımı yasaklandı - Son Dakika
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Almanya'da PKK lideri Öcalan'ın fotoğraflarının kullanımı yasaklandı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının toplantı ve gösterilerde kullanılmasına yönelik yasağın Yüksek Mahkeme tarafından onaylandığı bildirildi. Yüksek Mahkeme, PKK'nın AB terör örgütleri listesinde yer alması ve Almanya'da faaliyet göstermesinin yasak olması nedeniyle Düsseldorf Eyalet Mahkemesi'nin yasağını onayladı. Kararın nihai olmadığı ve Federal İdare Mahkemesi'ne itiraz edilebileceği belirtildi.

Almanya\'da PKK lideri Öcalan\'ın fotoğraflarının kullanımı yasaklandı
08.01.2024 - 19:55,
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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının toplantı ve gösterilerde kullanılmasına yönelik yasağın, Yüksek Mahkeme tarafından onandığı bildirildi.

KRV Yüksek İdare Mahkemesi, Düsseldorf Eyalet Mahkemesinin Kasım 2017'de aldığı yasak kararına yapılan itirazı, PKK'nın Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alması ve Almanya'da faaliyet göstermesinin yasak olması nedeniyle reddetti.

Böylece Yüksek Mahkeme, Düsseldorf Eyalet Mahkemesinin terörist başı Öcalan'ın fotoğraflarının toplantı ve gösterilerde kullanılmasına yönelik yasağını onamış oldu.

KRV Yüksek İdare Mahkemesinin verdiği bu kararın, nihai bir karar olmadığı, karara Federal İdare Mahkemesinde itiraz edilebileceği belirtildi.

PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının yanı sıra terör örgütüne ait rozet ve flamalar da eyaletin başkentindeki Düsseldorf Eyalet Mahkemesinin kararıyla yasak kapsamında yer alıyor.

Kaynak: AA
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