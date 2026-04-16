Almanya'da Prim Tasarısına İşveren Tepkisi
Almanya'da Prim Tasarısına İşveren Tepkisi

16.04.2026 20:16
Alman hükümetinin çalışanlara vergi muafiyeti ile prim ödemesi planı, işverenlerden yoğun eleştiri aldı.

Alman hükümetinin çalışanlara vergiden muaf bin euro prim ödenmesine ilişkin tasarısı, işverenlerin tepkisini çekti.Alman hükümetinin, işverenlerin çalışanlarına bu yıl içinde bin euroya kadar, vergi ve harçtan muaf prim ödemesine dair planı işverenlerin tepkisini çekti.

Siyasetin, mali yükü kendilerinin sırtına yıktığını dile getiren işverenler, ekonomik durgunluk sebebiyle halihazırda büyük bir baskı altında olan birçok işletmenin bu yükü kaldıramayabileceğini belirtiyor.

"Paramız olsa ödemeyi isteriz"

Plana en sert eleştiriler orta ölçekli işletmelerden geldi. Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMV) Başkanı Christoph Ahlhaus, Çarşamba günü Berlin'deki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu durum gerçekten sabrımı taşırıyor" dedi.

Böyle zamanlarda bu tür bir fikri gündeme getirmenin "ayıp" olduğunu ifade eden Ahlhaus, federal hükümetin bu önerisiyle işletmelerde "huzursuzluk ve kızgınlık" yarattığını öne sürdü.

Metal işleme firması Pahlaß & Preuß'un müdürü Madelaine Elvers de, NDR televizyonuna verdiği demeçte, siyasetin kendilerini hazırlıksız yakaladığını, artan maliyetler ve azalan gelirler nedeniyle şu anda 28 personele prim ödeyemeyeceğini kaydederek "Bunu yapmak isterdik, eğer paramız olsaydı" ifadesini kullandı.

Otto ve Beiersdorf gibi büyük tüketim mamülü şirketleri de ARD televizyonuna yaptıkları açıklamalarda, şu an için prim ödemeyi planlamadıklarını, ancak düzenlemenin detayları netleştiğinde konuyu değerlendireceklerini ifade ettiler.

İşveren örgütü: Şirketlere yeni yükler geliyor

Spor malzemeleri üreticisi Trigema'nın Eş Yönetim Kurulu Başkanı Bonita Grupp da Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine verdiği röportajda, federal hükümetin "sorumluluğunu devrederek" şirketlerden çok şey istediğini belirtti. Grupp, sözlerinin devamında, "Bilindiği gibi birçok şirketin bu kriz döneminde manevra alanı çok dar" ifadesini kullandı.

Almanya İşveren Dernekleri Birliği (BDA) Genel Müdürü Steffen Kampeter ise Bild gazetesine yaptığı açıklamada, birçok firmanın böyle bir ödemeyi yapamayacağını belirterek koalisyona yönelik eleştirilerinde, açıklanan destek paketinin aslında şirketlere yeni yükler getirdiğini vurguladı.

Başbakan Friedrich Merz ile Maliye Bakanı Lars Klingbeil'ın, yarattıkları beklentinin yerine getirilmesini başkalarına havale ettiğini belirten Kampeter, "Parti düzenleyip faturasını başkalarına ödetemezsiniz" dedi.

"Kriz bonusu" yerine işe gidiş-geliş indirimi talebi

Vergi Mükellefleri Birliği Başkanı Reiner Holznagel de öneriyi gerçekçi bulmuyor. Almanya Yazı İşleri Ağı'na (RND) yaptığı açıklamada, primin aslında üçüncü şahısların aleyhine verilen bir söz olduğunu, çünkü işletmelerin bu ödemeyi kendilerinin finanse etmesi gerektiğini vurguladı.

Holznagel, bir esnafın, kuaförün ya da fırıncının artan maliyetler nedeniyle cirolarının düştüğü ya da işletmesini kapatmak zorunda kaldığı bir durumda bu parayı nereden bulacağını Başbakan ile Maliye Bakanı'nın sormadığını belirtti.

Başbakan Merz liderliğinde Pazartesi günü toplanan Koalisyon Komisyonu, çalışanlara prim ödenmesi tasarısının yanında, mazot ve benzindeki enerji vergilerini iki ay boyunca litre başına yaklaşık 17 cent düşürme, kartel yasasında sıkılaştırma, tütün vergisinde artış, sağlık sigortasında reform gibi bir dizi karar üzerinde anlaşmaya varmıştı.

DW/ ET,JD

Kaynak: Deutsche Welle

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 20:27:40. #7.12#
