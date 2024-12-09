Almanya\'da Rahip Cinsel Tacizden Suçlu Bulundu

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Almanya'da Trier Piskoposluğunda görevli Katolik rahibin, 5 kişiye cinsel tacizden suçlu bulunduğu kararın mahkeme tarafından onandığı bildirildi.

Trier Piskoposluğundan yapılan açıklamada, "5 kişiye cinsel tacizden" suçlu bulunup görevden uzaklaştırılan rahibin, Köln Mahkemesinin kararını temyize götürdüğü belirtildi.

Paderborn Mahkemesince yeniden görülen davada Köln Mahkemesinin rahip hakkındaki kararının onandığı kaydedildi.

Psikoposluk, başka bir temyiz başvurusunun mümkün olmadığı bilgisini paylaştı.

Çok sayıda cinsel istismar vakası inceleniyor

Almanya'nın Trier kentinde Katolik rahiplerin işlediği cinsel istismar suçlarının piskoposluk yetkilileri tarafından onlarca yıl örtbas edildiği ortaya çıkmıştı.

Trier Piskoposluğu çatısındaki cinsel taciz vakalarını araştıran 7 kişilik bağımsız komisyonun raporuna göre 1946'dan 2021 yılının sonlarına kadar Trier Piskoposluğunun sorumluluğundaki bölgede 195 fail ile 513 cinsel istismar kurbanının olduğu belirlenmişti.

Haziran 2021'den beri vakalarla ilgili incelemelerde bulunan komisyonun çalışmalarının 6 yılda tamamlanması bekleniyor.