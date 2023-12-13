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Almanya'da Rusya casusluk davası başladı

Almanya'da eski Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) çalışanı Carsten L. ve iş insanı Arthur E'nin Rusya için casusluk yaptıkları suçlamasıyla yargılanmasına başlandı. İddianamede, Carsten L'nin Arthur E'ye devlet sırlarını vererek Moskova'ya gönderdiği belirtiliyor. Kararın Temmuz 2024'te verilmesi bekleniyor.

Almanya\'da Rusya casusluk davası başladı
13.12.2023 - 19:03,
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Rusya için casusluk yaptığı suçlamasıyla Aralık 2022'den bu yana tutuklu bulunan eski Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) çalışanı Carsten L. ile ona yardımcı olduğu öne sürülen iş insanı Arthur E'nin yargılanmasına başlandı.

Davanın ilk duruşması, bugün Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesinde gerçekleşti.

Mahkeme heyetinden hakim Detlev Schmidt iddianamenin okunmasının bugün tamamlanamadığı ve yarın duruşmaya devam edileceğini açıkladı.

Federal Savcılık iddianamedeki bazı bölümlerin gizlilik gerektiği gerekçesiyle izleyicilerin dışarıda tutulmasını talep etti ancak hakim bu konudaki kararını yarın duruşma başlangıcında açıklayacağını belirtti.

Eski bir üst düzey BND çalışanı olan Carsten L. ve ona yardımcı olduğu ileri sürülen iş insanı Arthur E, vatana ihanetle suçlanıyor.

İddianamede, söz konusu kişilerin, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) ajanlarla devlet sırlarına ilişkin istihbarat belgeleri paylaştıkları belirtilerek, FSB'nin Carsten L'ye hizmetleri karşılığında 450 bin avro, Arthur E'ye ise en az 400 bin avro ödediği ileri sürüldü.

Carsten L, BND'nin dahili veri işleme sistemlerinden sağladığı toplam 9 belgeyi Arthur E'ye vererek Moskova'ya göndermekle itham ediliyor.

Carsten L. Aralık 2022'den, Arthur E. ise ocaktan bu yana tutuklu bulunuyor.

Dava ile ilgili kararın gelecek Temmuz 2024'te verilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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