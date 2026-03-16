Almanya'da Sanat ve Bilim Özgürlüğü Protestosu

Almanya'da bilim ve kültür dünyasının önde gelen isimleri, ülkedeki üniversitelerin ve kültür kurumlarının üstünde artan siyasi baskıya karşı açık bir mektup yazarak protestolarını ifade etti.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Düsseldorf Sanat Akademisi öğrencileri, ocak ayında Filistinli sanatçı Basma al-Sharif'i çalışmaları hakkında konferans vermesi için davet etti ancak etkinlik öncesinde sanatçının sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle antisemitizmle suçlanarak söz konusu etkinliğin iptal edilmesi için çağrılar yapıldı.

Bunun ardından, aralarında önde gelen uluslararası bilim insanlarının ve tanınmış sanatçıların da bulunduğu 1100'den fazla kişi açık bir mektup kaleme aldı.

Almanya Anayasası'nın 5. maddesinin, sakıncalı veya tartışmalı görüşleri de kapsayan sanat, bilim ve eğitim özgürlüğünü açıkça koruduğu vurgulanan mektupta, siyasi yürütme ve yasama organlarının bu tür yıldırma ve baskı uygulamalarının demokrasiye yakışmayacağının altı çizildi.

Mektupta, mevcut gerginliğin anayasal olarak korunan bilim ve sanat özgürlüğüne ve üniversite özerkliğine siyasi müdahale için tehlikeli bir "emsal" haline gelebileceği uyarısı yapıldı.

Haberde, üniversite tarafından yapılan hukuki incelemenin ardından, Filistinli sanatçı al-Sharif'in açıklamalarının cezai bir önemi olmadığı ve ifade özgürlüğü kapsamında korunduğunun belirlendiği belirtildi.

Sonuç olarak, üniversite yönetiminin al-Sharif'in konferansını iptal etmeme kararı aldığı aktarılan haberde, ancak sosyal medyadan gelen tehditler nedeniyle konferansın sadece üniversite camiası içinde yapıldığı kaydedildi.

Haberde, Rektör Fioretti'nin çarşamba günü eyalet parlamentosunun Kültür ve Medya Komitesi'nin özel oturumunda konuyla ilgili açıklama yapmasının planlandığı belirtilerek, milletvekillerinin bu oturumda anayasal olarak güvence altına alınan özgürlükler ve sansür yasağı üzerine düşünmeye çağrıldığı ifade edildi.

Hristiyan Demokrat Birliği'nden (CDU) Düsseldorf Belediye Başkanı Stephan Keller, Düsseldorf Sanat Akademisi Rektörü Donatella Fioretti'nin istifasını talep etmişti.