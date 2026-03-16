Almanya'da Sanat ve Bilim Özgürlüğü Protestosu

16.03.2026 18:37
1100'den fazla kişi, Almanya'daki üniversitelerin siyasal baskılara karşı özgürlüklerini savundu.

Almanya'da bilim ve kültür dünyasının önde gelen isimleri, ülkedeki üniversitelerin ve kültür kurumlarının üstünde artan siyasi baskıya karşı açık bir mektup yazarak protestolarını ifade etti.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Düsseldorf Sanat Akademisi öğrencileri, ocak ayında Filistinli sanatçı Basma al-Sharif'i çalışmaları hakkında konferans vermesi için davet etti ancak etkinlik öncesinde sanatçının sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle antisemitizmle suçlanarak söz konusu etkinliğin iptal edilmesi için çağrılar yapıldı.

Bunun ardından, aralarında önde gelen uluslararası bilim insanlarının ve tanınmış sanatçıların da bulunduğu 1100'den fazla kişi açık bir mektup kaleme aldı.

Almanya Anayasası'nın 5. maddesinin, sakıncalı veya tartışmalı görüşleri de kapsayan sanat, bilim ve eğitim özgürlüğünü açıkça koruduğu vurgulanan mektupta, siyasi yürütme ve yasama organlarının bu tür yıldırma ve baskı uygulamalarının demokrasiye yakışmayacağının altı çizildi.

Mektupta, mevcut gerginliğin anayasal olarak korunan bilim ve sanat özgürlüğüne ve üniversite özerkliğine siyasi müdahale için tehlikeli bir "emsal" haline gelebileceği uyarısı yapıldı.

Haberde, üniversite tarafından yapılan hukuki incelemenin ardından, Filistinli sanatçı al-Sharif'in açıklamalarının cezai bir önemi olmadığı ve ifade özgürlüğü kapsamında korunduğunun belirlendiği belirtildi.

Sonuç olarak, üniversite yönetiminin al-Sharif'in konferansını iptal etmeme kararı aldığı aktarılan haberde, ancak sosyal medyadan gelen tehditler nedeniyle konferansın sadece üniversite camiası içinde yapıldığı kaydedildi.

Haberde, Rektör Fioretti'nin çarşamba günü eyalet parlamentosunun Kültür ve Medya Komitesi'nin özel oturumunda konuyla ilgili açıklama yapmasının planlandığı belirtilerek, milletvekillerinin bu oturumda anayasal olarak güvence altına alınan özgürlükler ve sansür yasağı üzerine düşünmeye çağrıldığı ifade edildi.

Hristiyan Demokrat Birliği'nden (CDU) Düsseldorf Belediye Başkanı Stephan Keller, Düsseldorf Sanat Akademisi Rektörü Donatella Fioretti'nin istifasını talep etmişti.

Kaynak: AA

Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Saldırıların ardından Kuzey Irak’ta petrol üretimi durdu Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu
Dengesini kaybedip 30 metrelik falezlerden düşen kadın hayatını kaybetti Dengesini kaybedip 30 metrelik falezlerden düşen kadın hayatını kaybetti
Orkun Kökçü’den ağızları açık bırakan gol Orkun Kökçü'den ağızları açık bırakan gol
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
Samsunspor galibiyeti 903’te hatırladı Samsunspor galibiyeti 90+3'te hatırladı

18:24
Fenerbahçe Osimhen’i istemiş, yıldız isim sadece bir cümle etmiş
Fenerbahçe Osimhen'i istemiş, yıldız isim sadece bir cümle etmiş
18:04
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
17:57
İran’dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı
17:48
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
16:51
Görüntüler İngiltere’den İran’ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
