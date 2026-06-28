Almanya'da Sıcaklık Rekoru: 41,7°C - Son Dakika
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Almanya'da Sıcaklık Rekoru: 41,7°C

28.06.2026 19:13
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Almanya'da sıcak hava dalgası nedeniyle 41,7°C ile yeni sıcaklık rekoru kırıldı, orman yangınları çıktı.

Avrupa'daki sıcak hava dalgasından etkilenen Almanya'da bugün 41,7 santigrat dereceyle ülkede en yüksek sıcaklık rekoru kırıldığı bildirildi.

Alman Meteoroloji Dairesinden (DWD) yapılan açıklamada, Bautzen kentine bağlı Kubschütz'te gece sıcaklığının 29,4 santigrat derecenin altına düşmediği belirtildi.

Açıklamada, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı günden bu yana Almanya'da ölçülen en yüksek gece sıcaklığı olduğu ifade edildi. Daha önceki rekorun ise 27,2 santigrat derece ile Rheinland-Pfalz eyaletindeki Weinbiet Dağı'nda kaydedildiği aktarıldı.

Almanya'da sabah saat 08.00 itibarıyla bazı ölçüm istasyonlarında sıcaklıkların 30 dereceyi aştığı belirtilen açıklamada, özellikle ülkenin doğu bölgelerinde bugün de hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşmasının beklendiği ve birçok yerde aşırı sıcakların etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Almanya'da üst üste üçüncü gün sıcaklık rekorunun kaydedildiği vurgulandı.

Buna göre bugün sıcaklığın Brandenburg eyaletine bağlı Oder-Spree bölgesindeki Neissemünde beldesine bağlı Coschen ilçesinde 41,7 santigrat derece ölçüldüğü aktarılan açıklamada, dün Saksonya-Anhalt eyaletinin Möckern-Drewitz beldesinde 41,5, önceki gün de Saarland eyaletinin Saarbrücken-Burbach kentinde 41,3 santigrat derece kaydedildiği bildirildi.

2 eyalette orman yangını

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Saksonya ile Brandenburg eyaletleri arasında bulunan Gohrischheide ormanlık alanı ile Rheinland-Pfalz eyaletinin Traisen beldesinde orman yangınları çıktı.

Gohrischheide'de 16 hektarlık alanda yangın çıktığı aktarılan haberde, iki yangın söndürme helikopteri ve yaklaşık 200 itfaiyecinin müdahaleye katıldığı belirtildi.

Bölgenin eski bir askeri eğitim alanı olması nedeniyle alandaki mühimmat kalıntılarının patlamasının, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı kaydedildi.

Rheinland-Pfalz'ın Traisen beldesindeki ormanlık alanda da mühimmat kalıntılarının bulunduğu belirtilen haberde, patlamalar nedeniyle yangın söndürme çalışmalarına ara verildiği ifade edildi.

Traisen beldesi tamamen boşaltılacak

Haberde, Traisen'de daha önce bazı caddelerdeki binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği ancak yangının yayılmasının ardından beldenin tamamen boşaltılması kararının alındığı belirtildi.

Tahliye edilecek toplam 650 kişinin komşu bölgedeki bir spor salonunda kalabileceği aktarılan haberde, yaşlı, hasta ve 3 yaşından küçük çocukları bulunan annelerin otele yerleştirilebileceği kaydedildi.

Traisen'in bağlı olduğu Bad Kreuznach belediyesinin afet koruma biriminin medya sorumlusu Jörg Dindorf, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıktığı ormanlık alanın geçmişte mühimmatın imha edildiği alan olarak kullanıldığını belirterek, havanın sıcak ve kuru olmasının yanında rüzgarın da yangını söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını aktardı.

En az 13 kişi boğularak hayatını kaybetti

Öte yandan, Leipzig kentinde sıcak havadan kaynaklanan ray hasarı nedeniyle tramvay seferlerinin yarın sabaha kadar durdurulduğu bildirildi.

Diğer taraftan DPA'nın haberine göre, ülke genelinde 26 Haziran'dan beri yaşanan boğulma vakalarında en az 2'si çocuk 13 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Sıcaklık Rekoru: 41,7°C - Son Dakika

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