Almanya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Büyük Sel Felaketi - Son Dakika
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Almanya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Büyük Sel Felaketi

Almanya'nın güneyinde yaşanan şiddetli yağışlar, Tuna, Neckar ve Günz nehirlerinin taşmasına neden olarak birçok kent ve kasabada geniş çaplı sellerin oluşmasına yol açtı. Bu felaket sonucunda 600'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletleri en çok etkilenen bölgeler oldu. Yerel yetkililer acil durum ilan ederek tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

02.06.2024 11:13
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FRANKFURT, 2 Haziran (Xinhua) -- Almanya'nın güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı büyük sel felaketi nedeniyle 600'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Yerel medyanın haberine göre Tuna, Neckar ve Günz gibi birçok nehirde su seviyesinin yükselmesine neden olan ve birkaç gündür devam eden yağışlar, bu nehirlere kıyısı olan kentler ve kasabalarda geniş çaplı sellere yol açtı. Birçok bölgede su seviyeleri son yüzyılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Almanya'nın iki güney eyaleti Bavyera ve Baden-Württemberg en çok etkilenen eyaletler oldu. Yerel yetkililer, Pazar günü yerel saatle 02.00 itibarıyla Bavyera'daki 10 ilçede acil durum ilan edildiğini ve Neuburg-Schrobenhausen ilçesinde yaşayan 670'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Alman Meteoroloji Servisi ülkenin güneyindeki bazı bölgeler için şiddetli hava olaylarına karşı en üst düzeyde uyarı yayımladı. Baden-Württemberg eyaletinin Meckenbeuren kentinde de yaklaşık 1.300 kişiden sel riski nedeniyle evlerini terk etmeleri istendi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Almanya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Büyük Sel Felaketi - Son Dakika

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