Almanya'da Siyasi Suçlar Rekor Kırdı

Almanya'da geçen yıl siyasi nedenli suç vakalarının 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "2025 Siyasi Saikli Suçlar Raporu"nu kamuoyuna açıkladı.

Bakan Dobrindt, 2025'te işlenen siyasi saikli suçların 85 bin 837 vakaya ulaştığını, bunun da istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2001'den bu yana en yüksek seviye olduğunu belirterek, "Siyasi nedenli suçlar yeniden en yüksek seviyesine ulaştı. Hem sol hem de aşırı sağ kanattaki şiddet suçları belirgin bir şekilde artıyor." dedi.

Suçların açık ara çoğunluğunun aşırı sağcılar tarafından işlendiğini vurgulayan Dobrindt, "Bu da en büyük tehlikenin şu anda aşırı sağcılıktan kaynaklandığını bir kez daha gösteriyor. Her türlü aşırılıkçılara karşı duruyoruz ve bu nedenle aşırılıkçı tehdide karşı araçlarımızı daha da genişletiyoruz." diye konuştu.

Raporda, aşırı sağcı suç vakalarının sayısının 42 bin 544 olduğuna, bunun da tüm suçların yaklaşık yarısını oluşturduğuna işaret edildi.

BKA Başkanı Holger Münch de "Toplumsal kutuplaşmanın temel itici güçleri, nefret, kışkırtma ve propagandanın yayıldığı sosyal medyadır. Bu durum ayrıca radikalleşme süreçlerini hızlandırmakta ve en kötü durumda fiziksel dünyada ağır suçlara yol açmaktadır." ifadelerini kullandı.