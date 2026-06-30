Almanya\'da \'Ticariden Konuta\' Programı Başlıyor

Almanya'da yaşanan konut sorununa bir nebze çözüm olması amacıyla "Ticariden Konuta" isimli bir destek programı başlıyor. Program kapısında boş duran ofislerin en az 10 bin konuta dönüştürülmesi planlanıyor.Almanya'nın en büyük problemlerinden birini konut sorunu oluşturuyor. Birçok insan uygun fiyata ev bulamazken çok sayıda ofis ve ticari bina ise boş duruyor. Almanya Konut, Kentsel Gelişim ve İmar Bakanı Verena Hubertz, Salı günü yaptığı açıklamada, "Tam da bu çelişkiyi yeni destek programımız 'Ticariden Konuta' ile çözmeyi hedefliyoruz. Kullanılmayan ofis ve ticari binalara ikinci bir şans vermek için 300 milyon euro kaynak ayırıyoruz" dedi.

1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak olan teşvik programı kapsamında her konut birimi için 30 bin euroya kadar devletten hibe sağlanabilecek. Bu sayede 2026 için ayrılan 300 milyon euroluk bütçe 10 bin konut için yeterli olacak. Ancak boş dükkanların veya ofis alanlarının dönüşümü, enerji verimliliği koşullarına bağlanıyor.

Boş binalardan canlı mekanlara

Salı günü Berlin'de bir şantiye ziyareti sırasında söz konusu destek programı hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Hubertz, "Oluşturulacak her konut birimi için 30 bin euroya kadar hibe ile bilinçli olarak güçlü bir teşvik veriyoruz" ifadesini kullandı. Halihazırda başkent Berlin'de bulunan eski bir radyo binasının Federal Gayrimenkul Kurumu (Bima) tarafından konuta dönüştürüldüğü şantiyeyi ziyaret eden 38 yaşındaki Bakan Hubertz, destek programının bir hibe olduğunu ve geri ödenmesinin gerekmediğini belitti.

İyi konumda olan çok sayıda ticari binanın varlığına dikkat çeken Bakan, "Bu durum onları konuta dönüştürmeyi daha cazip kılıyor. Bu sessiz binalardan tekrar canlı mekanlar yaratmak istiyoruz" diye belirtti.

Hubertz konuşmasının devamına, söz konusu programla üç hedefin bir araya getirildiğini belirterek şunları aktardı: "Mekanların boş kalmasını önlüyoruz, acilen ihtiyaç duyulan konut alanları yaratıyoruz ve aynı zamanda şehirlerimizin iklim dostu yenilenmesini ve gelişimini teşvik ediyoruz. Her dönüştürülen bina kaynakları korurken şehir merkezlerimize de yeni hayat getiriyor."

"Kent merkezlerinin çekiciliği artacak"

Bu program sayesinde boş arazilere gereksiz yere bina yapılmasını da önlüyoruz" diyen Verena Hubertz, yerel yönetimlerin de programdan fayda sağladığını ifade ederek "Dönüşüm şehir merkezlerinin çekiciliğini güçlendirirken, aynı zamanda altyapı ve diğer yapılar için maliyet oluşmuyor" dedi.

Almanya'nın birçok yerinde ofis alanlarına olan ihtiyaç azalmış durumda. Bunun başlıca nedeni koronavirüs pandemisinden bu yana evden çalışma ve hibrit (ev ve ofisten) çalışma biçimlerinin hayatın bir parçası haline gelmiş olması. Ancak konuta dönüşümde kimi engellerle de karşılaşmak mümkün. Zira ticari binalar ile konut olarak tasarlanmış binalar arasında genellikle yangın güvenliği, statik veya dönüşümü zorlaştırabilecek kat planları açısından farklılıklar olabiliyor.

Gayrimenkul sektörü de, destek programı ile ilgili olarak uzun onay süreçlerine ve esnek olmayan düzenlemelere dikkat çekiyor.

Hubertz konuşmasında bu konuya da değinerek hükümetin "İnşaat Turbosu" adı verilen uygulama ile "onay süresini ciddi şekilde kısaltabilecek" bir araç yarattığını vurguladı. Bakan diğer yandan bu destek programının "sadece bir adım olabileceğini ve konut sorununu tek başına çözmeyeceğini" de dile getirdi.

AFP/ ET,ETO