Almanya\'da tren makinistlerinin grevi yolcu taşımacılığını kısıtladı

BERLİN, 11 Ocak (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'deki Berlin Merkez Tren İstasyonu'nun görünümü, 10 Ocak 2024.

Almanya'da tren makinistlerinin Çarşamba gününden itibaren üç gün süreyle greve gitmesi ülke genelinde yolcu taşımacılığını ciddi ölçüde kısıtladı. Öte yandan yük trenleri de Salı gecesinden bu yana durmuş durumda. (Fotoğraf: Stefan Zeitz/Xinhua)