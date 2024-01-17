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Almanya'da Türklerin Öncülüğünde Yeni Siyasi Oluşum: DAVA - Son Dakika
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Almanya'da Türklerin Öncülüğünde Yeni Siyasi Oluşum: DAVA

Almanya'da yaşayan Türkler öncülüğünde 'Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak - DAVA' ismiyle yeni bir siyasi oluşum başlatıldı. DAVA, 2024 Avrupa Parlamentosu seçimleri için Almanya genelini kapsayan listeleriyle siyasi yolculuğa başladı. Oluşumda gazeteci Teyfik Özcan'ın başkanlık yaptığı ve tanınmış avukat Fatih Zingal, Dr. Ali İhsan Ünlü ve Dr. Mustafa Yoldaş gibi isimlerin yer aldığı belirtildi. DAVA'nın hedefi, mevcut partiler tarafından temsil edilmeyen birçok vatandaş için yeni bir siyasi merkez olmak ve siyasi katılıma kararlı bir şekilde adanmaktır.

Almanya\'da Türklerin Öncülüğünde Yeni Siyasi Oluşum: DAVA
17.01.2024 - 00:11,
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Almanya'da yaşayan Türkler öncülüğünde "Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak - DAVA" ismiyle yeni bir siyasi oluşum başlatıldı.

DAVA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2024 Avrupa Parlamentosu seçimleri için Almanya genelini kapsayan listeleriyle birlikte siyasi yolculuğa başladıkları ve bu vesileyle siyasi aktör olma hedefiyle ilk kilometre taşını oluşturdukları belirtildi.

Açıklamada, başkanlığını gazeteci Teyfik Özcan'ın üstlendiği oluşumda, Almanya'nın tanınmış avukatlarından Fatih Zingal, Almanya Federal Liyakat Nişanı sahibi Dr. Ali İhsan Ünlü ve Dr. Mustafa Yoldaş gibi isimlerin bulunduğu kaydedildi.

İttifakın hedefinin mevcut partiler tarafından temsil edilmeyen birçok vatandaş için yeni bir siyasi merkez olarak konumlanmak olduğu bildirilen açıklamada, "Misyonumuz, bugüne kadar kararlarda büyük ölçüde reddedilmiş kalan, siyasi olarak temsil edilmeyenlerin güçlü sesi olmaktır. DAVA, bu siyasi boşluğu tamamlayacaktır ve kendisini kararlı bir şekilde siyasi katılıma adamıştır. Çeşitliliğe ve hoşgörüye açık bir bağlılıkla kendimizi milliyetçiliğe, yabancı düşmanlığına, Müslüman karşıtı ırkçılığa ve antisemitizme karşı kesin şekilde konumlandırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 2024 Avrupa Parlamentosu seçimleri için Almanya genelini kapsayan liste ile siyasi yolculuğa başlandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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