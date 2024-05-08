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Almanya'da Üniversite Öğretim Üyeleri Filistin'e Destek Verdi

Almanya\'da Üniversite Öğretim Üyeleri Filistin\'e Destek Verdi

Almanya'da birçok üniversitede görev yapan öğretim üyeleri, Filistin ile dayanışma gösterilerinde bulunan öğrencilere destek vererek, polis şiddetine maruz bırakılmamalarını istedi. Berlin'deki Hür Üniversitesinde kurulan Filistin'e destek kampının polis tarafından boşaltılmasının ardından 200'ün üzerinde öğretim üyesinin imzaladığı açık mektupta, öğrencilerin barışçıl protesto hakkını savundukları ve üniversite yönetiminin görevini ihlal ettiği belirtildi. Ayrıca, öğrencilerin korunması ve polis şiddetine maruz bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

08.05.2024 20:27
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Almanya'da üniversitelerde görev yapan çok sayıdaki öğretim üyesi, Filistin ile dayanışma gösterilerinde bulunan öğrencilere destek vererek, öğrencilerin polis şiddetine maruz bırakılmamasını istedi.

Berlin'deki Hür Üniversitesinde dün kurulan Filistin'e destek kampının polis tarafından boşaltılmasının ardından internet üzerinden yayımlanan ve 200'ün üzerinde öğretim üyesinin imzaladığı açık mektupta, "Kamptaki somut taleplere katılıp katılmadığımızdan bağımsız olarak öğrencilerimizin yanında duruyor ve onların barışçıl protesto hakkını savunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu protestoların üniversiteye ait alanlarda da yapılabileceği vurgulanan mektupta, toplanma ve ifade özgürlüğünün, özellikle üniversitelerde de korunması gereken temel demokratik hak olduğu belirtildi.

Mektupta, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin bombalanacağının duyurulması ve Gazze'de giderek kötüleşen insani kriz göz önünde bulundurulduğunda, öğrencilerin endişelerinin, protestocuların belirli taleplerini paylaşmayan veya eylem biçimini uygun bulmayanlar tarafından da anlaşılması gerektiği ifade edildi.

Üniversite yönetiminin öğrencilere, şiddet içermeyen bir çözüm sunma görevi bulunduğu aktarılan mektupta, "Berlin Hür Üniversitesi yönetimi, (öğrencilere) önceden bir görüşme teklifi yapmaksızın protesto kampının polis tarafından boşaltılmasını sağlayarak bu görevini ihlal etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Anayasa ile korunan barışçıl toplanma hakkı, ifade edilen görüşten bağımsız olarak geçerlidir." denilen mektupta öğrencilerin korunması ve polis şiddetine maruz bırakılmaması gerektiği belirtildi.

Öğretim üyeleri ayrıca Berlin'deki üniversitelerin yönetimlerine, öğrenciler hakkında suç duyurusunda bulunmamaları çağrısında bulundu.

Polis, 3 Mayıs'ta Berlin Humboldt Üniversitesi bahçesine girerek oturma eylemi yapan Filistin destekçilerine müdahale etmişti.

Başkent Berlin'deki Hür Üniversitesinde dün yaklaşık 150 öğrenci Filistin'e destek vermek ve Almanya'da Filistin destekçilerine yönelik baskıyı protesto etmek için üniversitenin iç bahçesinde çadırlar kurarak dayanışma kampı oluşturmuştu. Polis daha sonra gösteriye müdahale ederek kampı boşaltmış ve çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına almıştı.

Öte yandan, bugün de Bremen Üniversitesi'nde bir grup öğrenci Filistin ile dayanışmada bulunmak için gösteri yaptı.

Ülke basınındaki haberlere göre öğrencilerin eylemi, polis tarafından sonlandırıldı ve öğrenciler üniversiteden tahliye edildi.

Leipzig Üniversitesinde de polis, bir grup Filistin destekçisinin amfide yaptığı gösteriye müdahale etti.???????

Kaynak: AA

Filistin, Almanya, Berlin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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