Almanya\'da Uyarı Grevi: Şehir İçi Ulaşım Durdu

Almanya'da dün havalimanlarındakilerin ardından bugün de birçok eyalette tramvay ve otobüs gibi şehir içi ulaşım sektöründe çalışanlar uyarı grevine başladı.
Birleşik Hizmet Sektörü Sendikasının (ver.di) ülke çapında yaptığı grev çağrısına uyan çalışanların birçok eyalette olduğu gibi ülkenin en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) cuma sabaha karşı yerel saatle 03.00'te başladıkları uyarı grevi cumartesi 03.00'e kadar devam edecek.
KRV eyaletinin en büyük şehri olan Köln'de grev nedeniyle şehir içinde tramvay ve otobüs seferleri yapılamazken, her gün binlerce kişinin yolculuk ettiği duraklar boş kaldı.
Toplu taşıma araçlarının çalışmaması nedeniyle okul ve işlerine gitmek isteyenler özel araçlarını kullandığı için diğer büyük şehirlerde olduğu gibi Köln'deki şehir içi trafikte de yoğunluk nedeniyle aksamalar yaşandı.
Uyarı grevi nedeniyle Köln'ün yanı sıra Düsseldorf, Bonn ve Leverkusen gibi şehirlerde de şehir içi toplu ulaşım yapılmıyor.
Çalışanların talepleri
Sendikanın temel talepleri arasında ücretlerde kesinti yapılmadan haftalık çalışma saatlerinin kısaltılması, izin günlerinin artırılması, vardiyalı ve gece çalışanlar için dinlenme sürelerinin uzatılması gibi çalışma koşullarının iyileştirilmesi yer alırken; Brandenburg, Saarland, Saksonya-Anhlat ve Thüringen eyaletlerindeki çalışanlar çalışma şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra ücretlerin artırılmasını da istiyor.
Şeyma Subaşı ile 3 gün 3 gece düğün yaptıktan 5 ay sonra boşanan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, yeni bir aşka yelken açtı.
İstanbul Sultangazi'de evlenmek için para bulamadıklarını bahane eden bir çift, tabancayla bir kuyumcuyu soymaya çalıştı. Esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheliler polise teslim edildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Erkan B.'nin Pişkin'i tanıdığı ve çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenildi. Erkan B.'nin babasının Ramazan Pişkin'in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu ve iki kişinin birbirlerini bu sebeple tanıdığı belirlendi.
İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden taksi şoförü Oğuz Erge'nin cenazesi, Aydın'a götürülerek son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili konuşan bir komşu, zanlının cinayetin ardından cep telefonundan Erge'nin kızını arayarak "Baban kan kaybından ölecek, ambulansı ara" dediğini söyledi.
Uzun bir süredir hastanede tedavi gören Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesi, 30,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tahliye edildi. Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Sakarya'da bir eğlence mekanında çalışan kadın, erkek arkadaşı tarafından evinde silahla vurularak öldürüldü. Kadını eğlence mekanında çalışmasına karşı olduğu için öldürdüğü öğrenilen şahıs, cinayeti işledikten sonra karakola giderek teslim oldu.
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde taksici Oğuz Erge'nin "üşümesin" diyerek aracına aldığı D.A. tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, taksici cinayetine atıfta bulunarak "Biz sadece şu 3 suç için idam cezası olmasını istiyoruz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Almanya'da Uyarı Grevi: Şehir İçi Ulaşım Durdu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?