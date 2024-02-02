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Almanya'da Uyarı Grevi: Şehir İçi Ulaşım Durdu - Son Dakika
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Almanya'da Uyarı Grevi: Şehir İçi Ulaşım Durdu

Almanya\'da Uyarı Grevi: Şehir İçi Ulaşım Durdu

Almanya'da birçok eyalette tramvay ve otobüs gibi şehir içi ulaşım sektöründe çalışanlar uyarı grevine başladı. Ülkenin en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) başlayan grev, cumartesi sabahına kadar devam edecek. Grev nedeniyle Köln, Düsseldorf, Bonn ve Leverkusen gibi şehirlerde toplu ulaşım yapılamazken, şehir içi trafikte yoğunluk yaşanıyor. Çalışanlar, ücretlerin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi taleplerinde bulunuyor.

02.02.2024 14:39
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Almanya'da dün havalimanlarındakilerin ardından bugün de birçok eyalette tramvay ve otobüs gibi şehir içi ulaşım sektöründe çalışanlar uyarı grevine başladı.

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikasının (ver.di) ülke çapında yaptığı grev çağrısına uyan çalışanların birçok eyalette olduğu gibi ülkenin en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) cuma sabaha karşı yerel saatle 03.00'te başladıkları uyarı grevi cumartesi 03.00'e kadar devam edecek.

KRV eyaletinin en büyük şehri olan Köln'de grev nedeniyle şehir içinde tramvay ve otobüs seferleri yapılamazken, her gün binlerce kişinin yolculuk ettiği duraklar boş kaldı.

Toplu taşıma araçlarının çalışmaması nedeniyle okul ve işlerine gitmek isteyenler özel araçlarını kullandığı için diğer büyük şehirlerde olduğu gibi Köln'deki şehir içi trafikte de yoğunluk nedeniyle aksamalar yaşandı.

Uyarı grevi nedeniyle Köln'ün yanı sıra Düsseldorf, Bonn ve Leverkusen gibi şehirlerde de şehir içi toplu ulaşım yapılmıyor.

Çalışanların talepleri

Sendikanın temel talepleri arasında ücretlerde kesinti yapılmadan haftalık çalışma saatlerinin kısaltılması, izin günlerinin artırılması, vardiyalı ve gece çalışanlar için dinlenme sürelerinin uzatılması gibi çalışma koşullarının iyileştirilmesi yer alırken; Brandenburg, Saarland, Saksonya-Anhlat ve Thüringen eyaletlerindeki çalışanlar çalışma şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra ücretlerin artırılmasını da istiyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Almanya'da Uyarı Grevi: Şehir İçi Ulaşım Durdu - Son Dakika
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