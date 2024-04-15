Almanya'da yeni iklim koruma yasası üzerinde anlaşma sağlandı

Almanya'da iktidardaki koalisyonunun parlamento gruplarının sera gazı emisyonları için katı sektör hedefleri içermeyen daha esnek yeni bir iklim koruma yasası üzerinde anlaşma sağladığı bildirildi.
Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan hükümetin parlamento grupları yaptığı yazılı açıklamada, üç parti grubunun bir yıldan fazla süren tartışmaların ardından yeni bir iklim koruma yasası üzerinde anlaşmaya vardığı belirtildi.
Anlaşmayla sera gazı emisyonları için sıkı sektör hedefleri içermeyen daha esnek bir yasa ile planlanan güneş enerjisi finansman paketi için de yol açılmış olurken, ulaştırma sektöründe iklim hedeflerine ulaşmak için sürücülere yönelik hafta sonu araç kullanma yasağı gibi geniş kapsamlı müdahaleler masada olmayacak.
Alman Bakanlar Kurulu, Haziran 2023'te iklim koruma yasası reformunu ve Ağustos 2023'te de güneş enerjisi paketini kabul etmişti.
O tarihten bu yana her iki yasa da Federal Meclis'te görüşülmekteydi. Özellikle hükümet ortakları Yeşiller ve SPD, İklim Koruma Yasası'nın bağlayıcılığını yitirmesinden endişe ediyordu.
Hükümetin küçük ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Lukas Köhler, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İklim Koruma Yasası'ndaki yıllık sektör hedeflerinin kaldırılması, sürüş yasaklarının olmayacağını garanti ediyor." ifadesini kullandı.
Almanya'nın güneş enerjisi finansman paketi ülkede güneş enerjisinin yaygınlaşmasının önündeki bürokratik engelleri kaldırarak, söz konusu enerjinin kullanımının yaygınlaşmasını amaçlıyor.
Balkonlarda ve apartmanlarda güneş panelleri kurulması kolaylaştırılması ve arazilerdeki güneş enerjisi sistemleri için seçenekler de genişletilmesi paketin hedefleri arasında bulunuyor.
Alman hükümeti, Anayasa Mahkemesinin 2021'de ülkenin iklim koruma yasasını sıkılaştırması gerektiğine karar vermesinin ardından, iklim hedeflerini yukarı yönlü revize etmişti.
Ülkede 2019'da, 2030'a kadar yüzde 55 olarak açıklanan karbon emisyonlarını azaltılma hedefi yüzde 65'e yükseltmiş ve 2050 olarak duyurulan net sıfır karbon emisyonuna ulaşma tarihi 2045'e çekilmişti.
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