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Almanya'da Yer Hizmetleri Çalışanları Ücret Anlaşmazlığı Nedeniyle Grevde - Son Dakika
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Almanya'da Yer Hizmetleri Çalışanları Ücret Anlaşmazlığı Nedeniyle Grevde

Almanya\'da Yer Hizmetleri Çalışanları Ücret Anlaşmazlığı Nedeniyle Grevde

Almanya'da yer hizmetleri çalışanlarının ücret konusundaki anlaşmazlık nedeniyle yarın greve gideceği açıklandı. Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), çeşitli ticari havalimanlarında çalışan güvenlik personeli için ücret artışı talep ediyor. Grevin yolcu taşımacılığında aksaklıklara neden olması bekleniyor.

31.01.2024 00:21  Güncelleme: 00:22
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Almanya'da ücret konusundaki anlaşmazlık nedeniyle yarın yer hizmetleri çalışanlarının greve gideceği açıklandı.

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt-Main ve Stuttgart havalimanlarındaki havacılık güvenliği, yolcu kontrolü, personel ve mal kontrolü ile hizmet alanlarında çalışanlara perşembe tüm gün uyarı grevi çağrısında bulundu.

Sendika'dan yapılan açıklamada, "Güvenlik personeli için yapılan üç toplu pazarlık turunda herhangi bir anlaşmaya varılamadığı için perşembe günü çeşitli ticari havalimanlarında tüm gün grev çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Sendika, ülkenin en işlek havalimanları olan Frankfurt, Münih ve Berlin'de yolcu taşımacılığında aksaklıklar beklendiğini duyurdu.

Yaklaşık 25 bin güvenlik personelini temsil eden sendika, saat başına 2,80 avro ücret artışı ve fazla mesai ücretleri için daha yüksek rakamlar talep ediyor.

Grevin ardından toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 6 ve 7 Şubat'ta başkent Berlin'de devam edileceği aktarıldı.

Kaynak: AA

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