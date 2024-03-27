Almanya'da otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Almanya'da otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Leipzig şehrinde A9 Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi. Kazada en az 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı.

27.03.2024 13:59
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Almanya'nın Leipzig şehrinde otoyolda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saksonya Polisinden yapılan açıklamaya göre, A9 Otoyolu'nda Wiedmar ve Schkeuditzer Kreuz kavşakları arasında bir otobüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada, en az 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.???????

Otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA

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