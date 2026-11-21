Almanya'da hükümetin zorunlu askerlik planlarının ve sosyal harcamalardaki kesintilerin protesto edildiği gösterilerde polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.

Almanya'da "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifinin çağrısıyla birçok şehirde Başbakan Friedrich Merz'e, hükümetin zorunlu askerlik planlarına, sosyal harcamalardaki kesintilere, ırkçılığa ve iklim politikalarına karşı gösteriler yapıldı.

LEIPZIG'DE TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE

Alman basınında yer alan haberlere göre, Leipzig kentinde düzenlenen gösteriye yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

Eylemin ardından bir grup gösterici şehrin güneyine doğru yürüdü. Burada göstericiler çöp konteynerlerini yola devirdi, havai fişek ve maytap yakarak polisin üzerine attı.

Polis, göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.

Çok sayıda gösterici kimlik tespiti amacıyla gözaltına alındı.

HAMBURG'DA POLİSE HAVAİ FİŞEK VE ŞİŞE ATILDI

Hamburg kentinde ise "Z kuşağı düzenliyor" inisiyatifinin düzenlediği gösteriye 4 bin kişi katıldı.

TOMA'ların hazır bekletildiği eylemde göstericiler meşale yaktı, polise yumurta, havai fişek ve şişe attı.

Polisle göstericiler arasında arbede yaşanan eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BERLİN'DE 'MERZ GİTMELİ' SLOGANI

Başkent Berlin'de "Merz gitmeli" sloganıyla düzenlenen gösteriye yaklaşık 300 kişi katıldı.

Kottbusser Tor metro istasyonunun yakınlarında toplanan ve Schlesisches Tor metro istasyonuna kadar yürüyen göstericiler Alman hükümetinin zorunlu askerlik planlarını ve İsrail'e verdiği desteği protesto etti.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride Filistin'e destek sloganları da atıldı.

Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde düzenlenen gösteriye 250 kişi katıldı.

Rostock polisi tarafından yapılan açıklamada, gösteride Başbakan Merz'e yönelik hakaret içerikli bir pankart açıldığı, olayla ilgili gösteriye katılan 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

"Z kuşağı düzenliyor" inisiyatifinden yapılan açıklamada, ülke genelinde çok sayıda şehirde düzenlenen çeşitli gösterilere yaklaşık 87 bin kişi katıldığı kaydedildi.