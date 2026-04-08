Almanya'dan ABD-İran Ateşkesi Değerlendirmesi - Son Dakika
Almanya'dan ABD-İran Ateşkesi Değerlendirmesi

08.04.2026 09:50
Başbakan Merz, ABD ve İran arasındaki iki haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

(ANKARA) - Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Dün gece ABD ile İran arasında mutabık kalınan iki haftalık ateşkesi memnuniyetle karşılıyorum. Arabuluculuğundan dolayı Pakistan'a teşekkür ederiz" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Merz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dün gece ABD ile İran arasında mutabık kalınan iki haftalık ateşkesi memnuniyetle karşılıyorum. Arabuluculuğundan dolayı Pakistan'a teşekkür ederiz. Şu andaki hedef, savaşın kalıcı bir şekilde sona ermesi için müzakere etmektir. Bu konuda ortaklarımızla yakın iş birliği içindeyiz."

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, Almanya, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan ABD-İran Ateşkesi Değerlendirmesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Almanya'dan ABD-İran Ateşkesi Değerlendirmesi - Son Dakika
