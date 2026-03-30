Almanya'dan Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Temas Grubu Önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'dan Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Temas Grubu Önerisi

30.03.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Merz, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini koruma amacıyla temas grubu kurulmasını önerdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini korumak amacıyla alınabilecek olası tedbirleri görüşmek üzere "uluslararası temas grubu" kurulması önerisinde bulundu.

Şansölye Merz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Merz, "Gerekli koşullar sağlandığında Almanya elbette Hürmüz Boğazı'nda serbest deniz trafiğine katkıda bulunmaya hazır olacaktır. Bu konuda zaten kapsamlı önerilerde bulunduk. Almanya gibi yardım etmeye hazır ülkeler arasında mümkün olan en iyi koordinasyonu sağlamak için bunu uluslararası temas grubu çerçevesinde yapmamızı özellikle önermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik saldırıların bölgesel çatışmaya dönüşmesi durumunda Almanya ve Avrupa'yı daha da fazla zorlayabileceğine işaret eden Merz, bunun etkilerinin Kovid-19 salgını ve Ukrayna savaşı kadar ciddi olacağı uyarısında bulundu.

Merz, bölgedeki çatışmayı sonlandırabilmek için ABD ve İsrail ile görüşmelerin gerekli olduğunu belirterek, çatışmanın sadece askeri yollarla çözülemeyeceğini vurguladı.

Almanya Suriye'nin yeniden inşasını destekleyecek

Şansölye Merz, Suriye'deki yeniden inşa sürecini desteklediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Son haftalarda, yeniden inşa ve geri dönüş için iddialı, ortak bir çalışma programı hazırladık ve bu program şu anda uygulamaya geçiyor. Suriyelilerin Almanya'dan vatanlarına dönebilmeleri için birlikte çalışıyoruz. Hükümetimiz uzmanlığı, danışmanlığı ve kurumlarıyla Suriye hükümetini yeniden inşa sürecinde destekliyor ve Suriye'de ekonomik büyüme için gerekli koşulları oluşturuyor. Uygulama için çalışmalarına hızla başlayacak ortak bir görev gücü kurulmasına karar verdik. Birkaç gün içinde Suriye'ye heyet gönderilecek."

Merz, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin zulmünden kaçıp Almanya'ya gelen Suriyelilerin buradaki durumlarına da değinerek, "Misafirperverliğimizi suistimal edenler için güvenilir bir geri dönüş seçeneğine, Suriye ile işbirliğine ihtiyacımız var. Ülkemize iyi bir şekilde entegre olmuş, ister doktor ister mühendis olsun, çok sayıda Suriyeli uzmanı görmekten mutluluk duyuyoruz. Toplumumuza değerli katkılarda bulunuyorlar ve geri dönmek isterlerse, ana vatanlarının yeniden inşasına da kesinlikle değerli deneyimlerini katabilirler." şeklinde konuştu.

Şara'dan, şu anda öncelikle Almanya'da geçerli oturma izni kalmayan kişileri geri almasını da rica ettiğini belirten Merz, "Burada küçük ama bize sorun çıkaran bir grup var. Suç işleyen Suriyeliler. Onları öncelikli olarak geri göndermek istiyoruz. Gelecek iki veya üç yıllık sürede Almanya'da bulunan Suriyelilerin yaklaşık yüzde 80'i kendi ülkelerine geri dönmelidir." dedi.

Merz yeni Suriye'de, dinleri, etnik kökenleri ve cinsiyetleri ne olursa olsun tüm Suriyeliler için yer açılmasını da isteyerek azınlıklara ve farklı düşünenlere yönelik şiddetin geçmişte kalması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Almanya, Ekonomi, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Temas Grubu Önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:29:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Almanya'dan Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Temas Grubu Önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.