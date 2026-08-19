Almanya'dan İsrail'e E1 İhalelerine Kınama - Son Dakika
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Almanya'dan İsrail'e E1 İhalelerine Kınama

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Almanya, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki E1 bölgesinde konut ihalesini kınadı.

Almanya, İsrail hükümetinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan "E1" bölgesine 1234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Giese, Berlin'de yaptığı açıklamada, "İsrail'in E1 yerleşim projesi kapsamında 1000'den fazla konut birimi için açılan ihaleyi kınıyoruz. Yerleşim yeri inşası, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarına aykırıdır." dedi.

Projenin iki devletli çözümün geleceğini tehdit ettiğini belirten Giese, "E1 yerleşim projesinin hayata geçirilmesi, Batı Şeria'yı fiilen ikiye böler, Kudüs'ten koparır ve böylece iki devletli bir çözümü imkansız hale getirir. Bundan en çok zarar görecek olanlar ise öncelikle Filistinli sivil halktır." ifadelerini kullandı.

Giese, İsrail hükümetine, E1 yerleşim projesine ilişkin planlamaları durdurması ve Batı Şeria'daki yerleşim inşaatına son vermesi çağrısında bulundu.

Almanya'nın yalnızca taraflar arasında varılacak anlaşmayla belirlenen 1967 sınırlarındaki değişiklikleri tanıyacağını vurgulayan Giese, Alman hükümetinin İsrail'in her türlü ilhak planını açıkça reddettiğini kaydetti.

Giese ayrıca ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Tomoko Akane'ye yaptırım uygulama kararını da değerlendirdi.

Almanya'nın Akane'nin yanında olduğunu kaydeden Giese, mahkemenin özellikle çocuk askerlerin kullanılması gibi en ağır insanlığa karşı suçların soruşturulmasında önemli rol oynadığını belirtti.

UCM'nin en ağır suçlardan sorumlu kişilerin hesap vermesini sağladığına işaret eden Giese, mahkemenin öngörülen şekilde görevini yerine getirdiğini vurguladı.

Giese, UCM'de eksiklikler bulunması halinde bunların elbette eleştirilebileceği ancak bunun Almanya açısından mahkemeyi ve elde edilen önemli kazanımı temelden sorgulamak için gerekçe oluşturmayacağını aktardı.

Sözcü, UCM'nin bağımsız bir kurum olarak savunulması ve korunmasının "hayati önem taşıdığını" ifade etti.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Politika, Almanya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan İsrail'e E1 İhalelerine Kınama - Son Dakika

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