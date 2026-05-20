Almanya'dan İsrail'in Boşaltma Talebine Tepki
Almanya'dan İsrail'in Boşaltma Talebine Tepki

20.05.2026 17:16
Almanya, İsrail'in Han el-Ahmer köyünü zorla boşaltma planını reddetti ve endişelerini dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Filistin köyü Han el-Ahmer'e yönelik zorla boşaltma talimatına ilişkin sözlerini büyük endişeyle karşıladıklarını ve kesin bir şekilde reddettiklerini söyledi.

Hinterseher, Berlin'de düzenlenen basın toplantında AA muhabirinin Smotrich'in Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kendisiyle ilgili tutuklama kararı talebine bir "misilleme" olarak Filistin köyünü boşaltma talimatı vermesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

"Bu açıklamaları elbette büyük endişeyle karşıladık ve kesin bir şekilde reddediyoruz." diyen Hinterseher, geçmişte de bu konuyla ilgili defalarca açıklama yaptıklarını belirtti.

Alman hükümetinin bu konudaki tutumunun net olduğunu ve değişmediğini vurgulayan Hinterseher, "Zorla yerlerinden etmeler olmamalı ve İsrail hükümetine bu planlardan vazgeçmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Hinterseher, Batı Şeria'da yerleşim politikasının kapsamlı bir şekilde yoğunlaştırılmasının bir parçası olarak tek taraflı uygulamaların uluslararası hukuka aykırı olduğunu yineleyerek, bunların bölgede, özellikle de Batı Şeria'da daha fazla istikrarsızlık oluşturma riski taşıdığını ve iki devletli çözüme ciddi engel teşkil ettiğini kaydetti.

UCM'nin İsrail vatandaşlarına yönelik herhangi bir tutuklama emri çıkardığına veya bu yönde resmi bir işlem başlattığına dair ellerinde herhangi bir bilgi bulunmadığını belirten Hinterseher, ayrıca UCM'nin İsrail ve Filistin ile ilgili herhangi bir soruşturma yürüttüğüne dair de bilgilerinin olmadığını ifade etti.

Hinterseher, prensip olarak UCM'nin birçok durumda tutuklama emri taleplerinin varlığını gizli tuttuğuna ve bunları ancak somut bir adli yardım talebi olması halinde aranan kişilerin yakalanmasını sağlamak amacıyla açıkladığına işaret etti.

İsrailli Bakan Smotrich'in açıklamaları

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, UCM Başsavcısı'nın kendisi hakkında gizli tutuklama kararı talep ettiğini ileri sürerek, bu adıma karşılık işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Han el-Ahmer köyünün derhal zorla boşaltılması talimatını vereceğini duyurmuştu.

İsrailli Bakan, "Başbakan, Savunma Bakanı ve Maliye Bakanı hakkında tutuklama emri çıkarmak bir savaş ilanıdır ve bir savaş ilanı karşısında biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz." ifadesiyle UCM'yi tehdit etmişti.

Kaynak: AA

