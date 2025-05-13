ALMAN VATANDAŞI TUTUKLANDI
Edirne'de polisin iki hafif ticari araçta 17 kaçak göçmenle birlikte yakaladığı Alman vatandaşı O.R.'nin Antalya'nın Alanya ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cinsel istismar' suçundan hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.R. çıkarıldığı mahkemede SEGBİS ile ifadesi alındı. O.R., 30 yıl hapis cezası verilerek tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Almanya'dan Kaçak Göçmenlerle Yakalanan O.R. Tutuklandı - Son Dakika
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