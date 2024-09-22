Almanya'dan Lübnan'daki Çatışmalara Endişe - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'dan Lübnan'daki Çatışmalara Endişe

Almanya, Lübnan'daki sivil kayıplar nedeniyle derin endişe duyuyor ve diplomatik çözüm çağrısı yaptı.

22.09.2024 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın, Lübnan'da çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı çatışmaları derin bir endişeyle izlediği bildirildi.

Başbakanlık'tan Lübnan'daki son gelişmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Alman hükümeti, Lübnan'da son günlerde tırmanan ve çok sayıda masum sivilin yaralandığı ve hayatını kaybettiği çatışmaları derin bir endişeyle izlemektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Lübnan halkının geniş kesimlerinin hiçbir ilgisinin olmadığı bir çatışma nedeniyle korku ve dehşet içinde yaşadığına işaret edilerek, çatışmaya dahil olmayan sivillerin acılarının paylaşıldığı belirtildi.

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın bölgesel bir yangına dönüşmemesi gerektiği uyarısında bulunulan açıklamada, "Bunun tüm bölge halkları için korkunç ve uzun vadeli sonuçları olacaktır. Böyle bir çatışmanın yol açacağı yıkım felaket olur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, bu duruma diplomatik çözüm bulunması için herkesin elinden geleni yapma sorumluluğu olduğu belirtilerek, Birleşmiş Milletlerin 1701 sayılı kararının artık uygulanması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Almanya, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan Lübnan'daki Çatışmalara Endişe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:26 Ölüme böyle gitmiş İşte Metin Arolat’ın sahnedeki son anları Ölüme böyle gitmiş! İşte Metin Arolat'ın sahnedeki son anları
22:54 Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı Mourinho’dan beyin yakan derbi yorumu Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu
22:36 Derbinin özeti gibi kare Herkes Okan Buruk’un Mourinho’ya attığı bakışı konuşuyor Derbinin özeti gibi kare! Herkes Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışı konuşuyor
22:28 Galatasaray’dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar
21:51 Derbide gülen taraf Aslan Galatasaray, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:10 Metin Arolat’ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
10:03 Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı
09:51 Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı
09:41 SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor
09:37 İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran olay 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi
09:25 Ekonomi çevreleri bu geziye odaklandı Ekonomi çevreleri bu geziye odaklandı
09:11 Daltonlar çetesine operasyon 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı Daltonlar çetesine operasyon! 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı
08:56 Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 00:29:57. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'dan Lübnan'daki Çatışmalara Endişe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement