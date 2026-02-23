Almanya'dan Macaristan'a Yaptırım Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'dan Macaristan'a Yaptırım Tepkisi

23.02.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Macaristan'ın AB yaptırımlarını reddetmesini şaşkınlıkla karşıladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini reddedeceğini ve Ukrayna'ya sağlanacak 90 milyar avroluk AB kredisini bloke edeceğini açıklayan Macaristan'ın tutumuna şaşırdığını söyledi.

Wadephul, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesinin ele alınacağını ifade eden Wadephul, Ukrayna'ya sürdürülebilir desteğin verilmesi konusunda Almanya'nın tutumunun net olduğunu belirtti.

Wadephul, Rusya'ya baskının artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu nedenle 20. yaptırım paketi üzerinde yoğun şekilde çalışıyoruz ve günün sonunda başarılı olacağımızdan da eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Macaristan yetkililerinin yaptırım paketini reddedecekleri ve Ukrayna'ya sağlanması planlanan 90 milyar avroluk AB kredisini bloke edecekleri yönündeki açıklamalarına ilişkin Wadephul, "Macaristan'ın tutumuna şaşırdım. Macar meslektaşımızla bu konuda görüşeceğiz. Macaristan özgürlük ve Avrupa'nın egemenliği için verdiği kendi mücadelesine ihanet ederse, bunun doğru olacağını düşünmüyorum." dedi.

Wadephul, Macaristan'ın tutumunu gözden geçirmesi için Budapeşte'de ve Brüksel'de argümanlar sunacaklarını kaydetti.

Ukrayna'nın sadece kendi özgürlüğünü ve egemenliğini değil, Avrupa'nın özgürlüğünü ve egemenliğini de savunduğunu yineleyen Wadephul, bu nedenle Ukrayna'nın savunucuları olmaya devam edeceklerini ve bunun sadece Ukrayna cephesinde veya Ukrayna şehirlerinde değil, Avrupa'nın her yerinde verilmesi gereken bir mücadele olduğunu herkese açık şekilde ifade edeceklerini söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Drujba boru hattının kapatılmasına seyirci kalmayacaklarını belirterek, AB'nin Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini reddedeceklerini bildirmişti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da 20 Şubat'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Drujba boru hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya sağlanması planlanan 90 milyar avroluk AB kredisini bloke edeceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Macaristan, Diplomasi, Politika, Almanya, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan Macaristan'a Yaptırım Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

14:00
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
13:10
İstanbul’da vahşet Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
İstanbul'da vahşet! Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 14:18:45. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya'dan Macaristan'a Yaptırım Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.