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Almanya'dan Türkiye'ye Güven Mesajı

Savunma Bakanı Pistorius, Türkiye'nin NATO'daki güvenilirliğini vurguladı ve işbirliği çağrısında bulundu.

15.11.2024 18:47
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius Türkiye'nin NATO üyesi olarak her zaman çok güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladığını söyledi.

Savunma Bakanı Pistorius, Ortak Silahlanma İşbirliği Örgütü'nün (OCCAR) Bonn'daki toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye, bir NATO ortağı ve dolayısıyla NATO'nun güneydoğu kanadında da önemli bir ortak. NATO içindeki en büyük silahlı kuvvetlerden birine sahip. Her zaman güvenilir ve çok güvenilir bir ortak olduklarını kanıtlamışlardır." dedi.

Pistorius Türkiye'nin BRICS ülkeleri ile çok ılımlı, çok yüzeysel bir işbirliği olduğuna da dikkati çekti.

Türkiye'nin Rusya'dan silah aldığını belirten Pistorius, "Birbirimizle diyalog halinde olmamız ve mümkün olan her yerde işbirliğini teşvik etmemiz çok önemli." diye konuştu.

Pistorius, "Avrupa, gelecekte kendi güvenliğine daha fazla yatırım yapmalı ve bunu tercihen ortaklar arasında koordineli bir şekilde, ortaklaşa yapmalı. Ortak bir yaklaşım herkes için daha elverişli olacaktır. Ayrıca sistemler birbirleriyle değiştirilebilir ve birlikte çalıştırılabilir." dedi.

Gelecek hükümette Savunma Bakanı olarak kalmak istiyorum

Pistorius'a isminin Olaf Scholz'un yerine Başbakan adayı olarak geçtiğinin hatırlatılması üzerine, "Kimsenin bana sormadığı bir şeyi göz ardı etmem ya da kimsenin bana sormadığı bir şey için hazır olduğumu beyan etmem. Ancak her zaman söylediğim şeyi söyleyebilirim. Devam etmeye karar vermiş mükemmel bir Federal Şansölyemiz var." dedi.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 11 Ocak'ta çalıştayının olacağını hatırlatan Pistorius, "Başbakan, orada tekrar aday gösterilecek. Bunu tamamen bekliyorum." ifadesini kullandı.

Pistorius 23 Şubat 2025'te yapılacak genel seçimin ardından kurulacak hükümette Savunma Bakanı olarak kalmak istediğini de vurgulayarak, "Bakmam gereken gerçekten çok iş var. Buna devam etmek istiyorum, çünkü henüz bitmedi" dedi.

Kaynak: AA

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