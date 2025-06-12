Almanya'dan Ukrayna'ya 1,9 Milyar Avroluk Yardım

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna ziyareti sırasında 1,9 milyar avroluk ek askeri yardım sözü verdi.

Bakan Pistorius, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkesinin Ukrayna'ya sağlayacağı ekonomik finansmanın, diğer askeri ekipmanın yanı sıra uzun menzilli füzelerin finansmanı için kullanılacağını söyledi.

Yılın başında Ukrayna'ya 4 milyar avro destek sağladıklarını hatırlatan Pistorius, bu yardımın son birkaç ayda 7 milyar avroya çıkarıldığını, şimdi de 1,9 milyar avroluk ek askeri destek vereceklerini belirtti.

Pistorius, Alman Federal Meclisi tarafından ek fonun onaylanması durumunda, Almanya'nın bu yıl Ukrayna'ya toplam yaklaşık 9 milyar avro yardım sağlamış olacağını ifade etti.

Almanya'nın Ukrayna'da üretilen uzun menzilli atış sistemlerinin ortak finansmanını sağlamaya hazır olduğunu kaydeden Pistorius, ilk sistemlerin gelecek aylarda hazır olması gerektiğinin altını çizdi.

Pistorius, "İkincisi, Ukrayna hükümetinin ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin malzeme satın alabilmesi için para sağlayacağız. Böylece Ukrayna silah endüstrisinin kapasitesi daha iyi kullanılabilir hale gelecektir." dedi.