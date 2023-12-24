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Almanya'dan Ukrayna'ya yardım için dayanışma vergisi önerisi - Son Dakika
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Almanya'dan Ukrayna'ya yardım için dayanışma vergisi önerisi

Alman hükümetinin Ekonomi Uzmanları Konseyi Başkanı Monika Schnitzer, Ukrayna'ya yardım için Alman mükelleflere ek 'dayanışma vergisi' getirilmesini önerdi. Schnitzer, bu verginin Ukrayna'ya askeri yardım için gelir vergisine ek olarak alınabileceğini belirtti. Alman hükümeti bugüne kadar Ukrayna'ya yaklaşık 28 milyar avro değerinde para ve silah yardımında bulunmuştur.

Almanya\'dan Ukrayna\'ya yardım için dayanışma vergisi önerisi
24.12.2023 - 13:41,
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Alman hükümetinin Ekonomi Uzmanları Konseyi Başkanı Monika Schnitzer, Ukrayna'ya yardım için Alman mükelleflere ek "dayanışma vergisi" getirilmesini önerdi.

Aynı zamanda Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Schnitzer, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Özel olaylar özel tedbirler gerektirir. Ukrayna'ya askeri yardım için gelir vergisine ek dayanışma vergisi, olası bir yanıt olabilir." ifadesini kullandı.

Schnitzer, talep ettiği şeyin uygulanıp uygulanmayacağının "karmaşık olduğunu" bildiğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşının "özgürlükleri" ile yakından ilişkili olduğunu belirten Schnitzer, "Şimdiden harekete geçmek, sonradan harekete geçmekten daha iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

Alman hükümeti, bugüne kadar Ukrayna'ya yaklaşık 28 milyar avro değerinde para ve silah yardımında bulundu.

Almanya'da dayanışma vergisi, en son iki Almanya'nın birleşmesinden sonra doğu eyaletlerinin kalkınması için 1995 yılında getirilmişti.

Kaynak: AA
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Ekonomi, Ukrayna, Münih, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'dan Ukrayna'ya yardım için dayanışma vergisi önerisi - Son Dakika
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