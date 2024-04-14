Almanya Dışişleri Bakanı İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadı

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Baerbock, sosyal medya platformu X'ten İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

İran'ın İsrail'e insansız hava araçları (İHA) ve füzeler fırlattığını belirten Baerbock, "Tüm bölgeyi kaosa sürükleyebilecek mevcut saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İran ve vekilleri bunu hemen durdurmalı." ifadelerini kullandı.

Baerbock, İsrail ile dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, İran topraklarından İsrail'e kamikaze İHA'lar ve füzelerle saldırı başlatıldığını duyurmuştu.