Baerbock'tan İsrail'e Batı Şeria Uyarısı - Son Dakika
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Baerbock'tan İsrail'e Batı Şeria Uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail hükümetine Batı Şeria'da Gazze'dekine benzer askeri saldırıdan kaçınması çağrısında bulundu. Baerbock, İsrail'in güvenliğinin sağlanması için Filistin yönetiminin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

06.09.2024 15:47
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail hükümetine Batı Şeria'da Gazze'dekine benzer askeri saldırıdan kaçınması çağrısında bulundu.

İsrailli mevkidaşı İsrael Katz ile Tel Aviv'de bir araya gelen Baerbock, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin bazı üyeleri Batı Şeria'da Gazze benzeri bir harekat talep ediyor, bu tam da İsrail'in güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atacak olan şeydir." dedi.

Baerbock, "İsrail hükümetinden bazıları Filistin yönetiminin güçlendirilmesinin terörizmi ödüllendirmek anlamına geldiğini iddia ediyor. Ancak AB olarak, Almanya olarak, Filistin yönetimini güçlendirmeye çalışıyoruz, yaptığımız tam olarak bu. Bunu yapıyoruz çünkü ancak Filistin devletine yönelik inandırıcı adımlarla, Filistin yönetiminin reformu ve güçlendirilmesiyle, aynı zamanda uzun dönemli olarak İsrail'in güvenliğinin sağlanabileceğine ve terörizmle mücadele edilebileceğine derinden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Annalena Baerbock ayrıca İsrail'in aşırı sağcı bakanlarının kışkırtıcı açıklamalarını, Filistin yönetimini devirme çağrılarını ve işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşim yerleri inşa etme planlarını da eleştirdi.

Batı Şeria'daki gerilimin azaltılması ve bölgedeki ortaklarla güven tesis edilmesi yönünde atılacak ilk önemli adımın, İsrail hükümetinin radikal yerleşimcilerin şiddet eylemlerine karşı daha güçlü ve daha görünür adımlar atması olacağını aktaran Baerbock, "İnsanlara saldıran, onları evlerinden çıkaran ve hatta öldüren herkes sorumlu tutulmalı ve ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır. Bir çok kez açıkça söylediğimiz gibi, Batı Şeria'da yerleşim yerleri inşa etmek uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir ve yasa dışıdır." diye konuştu.

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İsrail hükümetinin ilk adım olarak devam eden yerleşim projelerini durdurarak kaybettiği uluslararası güveni yeniden kazanabileceğini savunan Baerbock, "Bu dönemde her şeyden önce güven gereklidir ve İsrail'in ortaklarının güvenine ihtiyacı vardır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Baerbock'tan İsrail'e Batı Şeria Uyarısı - Son Dakika

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