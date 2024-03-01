Almanya Dışişleri Bakanı İsrail'in Gazzelilere saldırısından şoke oldu - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı İsrail'in Gazzelilere saldırısından şoke oldu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in yardım bekleyen Gazzelilere saldırısı karşısında şoke olduğunu belirtti. Baerbock, Gazze'den gelen haberler karşısında şoke olduğunu ifade ederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ayrıca, bölgeye daha fazla insani yardımın derhal ulaşması gerektiğini vurguladı ve Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin serbest bırakılması için acil bir insani araya ihtiyaç olduğunu belirtti.

01.03.2024 14:23  Güncelleme: 14:24
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in yardım bekleyen Gazzelilere saldırısı karşısında şoke olduğunu belirtti.

Baerbock, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İnsanlar kendileri ve aileleri için yardım malzemesi istediler ve öldüler. Gazze'den gelen haberler karşısında şoke oldum." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusundan bu saldırının nasıl gerçekleşmiş olabileceğini araştırmasını isteyen Baerbock, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Gazze'de insanların yaşamaya değil, ölmeye daha yakın olduğunu vurgulayan Alman bakan, bölgeye daha fazla insani yardımın, derhal ulaşması gerektiğini kaydetti.

Baerbock, Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin bırakılması ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılması için her zamankinden daha acil bir insani araya ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

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