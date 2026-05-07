Almanya Ekonomisi Zorlu Dönemde

07.05.2026 19:50
Başkan Merz, Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor dönemini yaşadığını belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu dönemi geçirdiğini söyledi.

Merz, Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, uzun süredir devam eden yapısal sorunların Alman ekonomisini zorladığını belirtti.

Çok sayıda küresel krizin Alman ekonomisini büyük bir baskı altına aldığını ifade eden Merz, "Bu muhtemelen ülkemiz için İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu dönem." dedi.

Merz, tartışmalı bütçe kesintilerini ve sosyal güvenlik sisteminde planlanan reformları anımsatarak, bu önlemlerin Almanya'yı korumak için gerekli olduğunu savundu.

Dünyanın yeniden şekillendiğine işaret eden Merz, "Bazen haftada bir olmak üzere, her geçen gün kapsamı genişleyen yeni krizlerle karşı karşıyayız. Bu durum bizi doğrudan etkiliyor. Ekonomik zarara yol açıyor ve bizim de değişmemiz gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

Merz, yeni döneme hep birlikte uyum sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Daha da önemlisi, sadece uyum sağlamakla kalmamalıyız, kendimizi dönüştürmeli ve ülkemizi daha dayanıklı hale getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Shakira'dan 16 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildi
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası Afyon'u ayağa kaldırdı
DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
