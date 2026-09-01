Almanya, Fransa ve İspanya'nın arasında olduğu 11 AB ülkesi dış politikada vetoya son verilmesini istedi - Son Dakika
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Almanya, Fransa ve İspanya'nın arasında olduğu 11 AB ülkesi dış politikada vetoya son verilmesini istedi

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Almanya, Fransa ve İspanya'nın aralarında bulunduğu 11 Avrupa Birliği üyesi ülke, Birliğin dış politika mekanizmasında karar almayı engelleyen veto uygulamasına son verilmesini talep etti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a hitaben ortak mektup kaleme alan ülkeler, oybirliği yerine nitelikli çoğunluk sistemine geçilmesi ve 'yapıcı çekimserlik' kullanımının artırılması çağrısında bulundu.

Almanya, Fransa ve İspanya'nın aralarında bulunduğu 11 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke, Birliğin dış politika mekanizmasında karar alınmasını "engelleyen vetolara" son verilmesini talep etti.

Euronews internet sitesinin haberine göre, Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Danimarka, Belçika, Finlandiya, Lüksemburg, Hollanda, Romanya ve İsveç, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a hitaben ortak mektup kaleme aldı.

Mektupta, uzlaşı kültürünün, AB'nin meşruiyetinin önemli kaynağı olduğu, mümkün olan her durumda uzlaşı çabalarının devam ettiği belirtilerek, "Ancak bu uzlaşı kültürünün ortak eylemi engellemek yerine teşvik etmesini de sağlamalıyız; aksi takdirde meşruiyete sahip oluruz ama gücümüz olmaz." denildi.

AB'nin dış eylemlerinin stratejik rekabet, artan istikrarsızlık ve kurallara dayalı uluslararası düzeni zayıflatma girişimleriyle şekillenen farklı bir durumla karşı karşıya olduğu kaydedilen mektupta, bu ortamda Birliğin çıkarlarını savunma kapasitesinin kolektif siyasi, ekonomik ve diplomatik ağırlığını hızlı ve etkili şekilde harekete geçirip geçiremediğine bağlı olduğu ifade edildi.

Mektupta, karşılıklı dayanışma ilkelerinin gözetilmesi, veto yetkisi yerine "yapıcı çekimserlik" kullanımının artırılması, dış politika kararlarının "ilgisiz meselelerle ilişkilendirilmesinden" kaçınılması, oybirliği yerine nitelikli çoğunluk sistemine geçiş için seçeneklerin değerlendirilmesi çağrısı yapıldı.

AB'nin dış politika yapısının karmaşık ve günümüz jeopolitik koşullarına uyum sağlamakta zorlanan bir sistem üzerine kurulu olduğu görüşü bazı üye ülkelerden giderek daha fazla destek buluyor.

Bu bağlamda haziranda, Almanya ve Fransa'nın öncülük ettiği, ikisi AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği makamını zayıflatacak, biri ise etkisini artıracak 3 seçeneğin bulunduğu belge basına yansımıştı.

Dış politika mekanizmasında reform çağrılarının yarınki gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda görüşülmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya, Fransa ve İspanya'nın arasında olduğu 11 AB ülkesi dış politikada vetoya son verilmesini istedi - Son Dakika

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